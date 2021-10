Járványhelyzet: több mit 11 ezer új fertőzött, és 389 haláleset

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) vasárnap közölte: az utóbbi 24 órában 11.725 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel és 389, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak. A halálesetek közül 8 korábban, szombaton történt, de csak vasárnap regisztrálták.



Frissítés

: A 11.725 új esetet 42.786 teszt eredményének feldolgozása nyomán közölte a GSC, amely esetekkel 1.561.928-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 7123-an újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. napot követően lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor 1.323.707 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.A 389 halálos áldozat közül 361-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 347-nek volt valamilyen társbetegsége. A 28 beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és valamennyien más betegségekben is szenvedtek. Ezzel 44.679-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.20.323 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, és 1846 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 471 kiskorú van, és közülük 39-et ápolnak az intenzív osztályon.Országosan egyetlen szabad intenzív terápiás ágy sem áll jelenleg rendelkezésre Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban - tájékoztatott vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Az egészségügyi minisztérium adatai szerint vasárnap 1705 intenzív terápiás ágy volt elkülönítve koronavírus betegek számára. Országosan rendelkezésre áll emellett 153 tartalék intenzív terápiás ágy a Covid-19-betegek számára, ebből a tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit.A GCS emlékeztet, hogy folyamatosan dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat.Románia területén 149.426 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 16.954 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 58.851 személy van házi, 93 intézményes karanténban.