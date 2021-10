Indoklást kapott az Erdélyi Magyar Szövetség, hogy miért nem olvadhat össze az EMNP és az MPP

Az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői kézhez kapták az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúziójának elutasítására vonatkozó bírósági indoklást. Mint ismeretes, idén szeptemberben a pártfúzióról lefolytatott tárgyalássorozat negyedik alkalmával már semmilyen ellenvetése nem volt a kirendelt ügyésznek a folyamattal kapcsolatban, ezért végképp érthetetlen volt az elutasító határozat.



A most kiközölt indoklás szerint az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése azért nem lehetséges, mert annak hivatalos megnevezésében a magyar elnevezés is szerepel.Az EMNP és az MPP vezetőinek az indoklás birtokában immár lehetőségük van fellebbezni, melyet határidőn belül meg is tesznek, ugyanakkor emlékeztetnek: a bírósági indoklásban felhozott érv már csak azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert a fúziót kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két párt nevében szintén szerepel azok magyar megnevezése is, sőt, az Erdélyi Magyar Néppárt esetében nem is a román, hanem a magyar hivatalos megnevezés az első.A ügy fejleményeiről az EMSZ képviselői továbbra is tájékoztatják a közvéleményt. (