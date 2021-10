Adrian Streinu-Cercel: el kellene kezdeni a tesztelést minden egyes lépcsőház előtt

A szenátus egészségügyi bizottságának elnöke, Adrian Streinu-Cercel infektológus szerint tömeges tesztelésre is szükség van a járvány visszaszorítása érdekében.



Erről az Oltási maraton az életért elnevezésű bukaresti rendezvény keretében beszélt a szakember az egyik oltóközpontnál. Azt mondta, egy sor intézkedésre van szükség a vírus terjedésének fékezése érdekében, ugyanakkor „el kellene kezdeni a tesztelést minden egyes lépcsőház előtt”, mert a fertőzés korai diagnosztizálása esetén jelentősen nő a túlélés esélye.„A járványügyi szakembereknek ki kell menniük az utcára, hogy megakadályozzák a vírus emberről emberre történő terjedését. Ha azt akarjuk, hogy könnyebben és áldozatok nélkül szabaduljunk meg a járványtól, ezt kell tenni” – fogalmazott.Hozzátette, a jelenlegi vírustörzs sokkal gyorsabban terjed, mint a korábbi, „minden igazolt fertőzött mögött ott van még 8 vagy 10 tünetmentes személy, akikről nem tudunk”. Elmondta azt is, a korlátozó intézkedések hatásai majd hat hét után mutatkoznak meg.Streinu-Cercel arról is beszélt, mindenkinek meg kellene értenie, hogy külföldi segítségre van szükség, a rendelkezésre álló egészségügyi személyzet nem tudja már ellátni a kórházba került sok beteget.Hozzátette, a román egészségügyi rendszer megbénult, ezért is fontos, hogy az emberek oltassák be magukat, „ha nem akarnak hosszú sorokat állni a kórházak sürgősségi osztályain”. Az immunizálás mellett azonban továbbra is viselni kell a védőmaszkot, mert a vakcina a legjobb esetben is csak 10 nap után nyújt védelmet – hangsúlyozta.