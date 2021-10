„Se füle, se farka” intézkedés: a magániskolákra nem vonatkozik a vakáció, mert kimaradt a határozatból

A pénteken megjelent új korlátozó intézkedésekről vasárnapra éles vita bontakozott ki, ugyanis a szerint két hét vakáció következik. Emiatt az oktatási tárca módosította a tanév szerkezetét. Vasárnap viszont kiderült, hogy a kormányrendeletben nem szerepelnek a magániskolák, azaz ott nincs vakáció, sőt fizikai jelenlétű oktatás is folytatható.



Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) javaslatában szerepelt a magánintézményekre vonatkozó kitétel, de a kormányhatározatban már nem. Fotó: Edupedu.ro

Az Edupedu oktatási hírportál arról cikkezett , hogy belső értesülések szerint a kormányhatározatból az Kormányfőtitkárságon (SGG) törölhették a magánintézményekre vonatkozó részeket, mielőtt a határozat a Hivatalos Közlönyhöz került volna. A lap megkeresésére viszont a Kormányfőtitkárság vezetője,, azt nyilatkozta, hogy nem szeretne pletykákat kommentelni, és amúgy is, a procedurális folyamatban nem lett volna lehetőség törölni bármilyen részt a határozatból.Az oktatási miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint vélhetően tévedésből nem emelték be a hétfőtől érvénybe lépő korlátozásokról szóló kormányhatározatba az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) azon rendelkezését, miszerint a magánóvodákban és -iskolákban is fel kell függeszteni a jelenléti oktatást a következő két hétben, nem csak az állami tanintézetekben.Meglátása szerint a visszás helyzet orvosolható, ha kiegészítik a jogszabályt.a Digi24 televíziónak adott nyilatkozatában emlékeztetett, a CNSU felhatalmazta az oktatási minisztériumot, hogy ültesse gyakorlatba a 91-es számú határozat 7. cikkelyét, így a szaktárca kéthetes vakációt rendelt el az állami óvodákban és iskolákban. A magán tanintézeteket azonban a minisztérium nem kötelezheti a tanév struktúrájának megváltoztatására, ehhez kormánydöntésre van szükség – magyarázta.Hozzátette, vélhetően tévedésből nem emelték be a szigorításokról szóló kormányhatározatba a CNSU vonatkozó rendelkezését.„Tudomásom szerint vannak magániskolák, amelyek értesítették a diákjaikat, hogy holnap mehetnek iskolába. Ez nem normális. Ha a kormányhatározatban benne lett volna ez a kitétel, nem keletkezett volna ilyen zűrzavar” – fogalmazott, hozzátéve, a minisztérium „megtette a kötelességét”, és felhívta a figyelmet a hibára.A miniszter reményét fejezte ki, hogy kiegészítik a kormányhatározatot.„A diákok egészségének biztosítása érdekében elfogadtuk a kéthetes vakációt. De akkor egységesen kell alkalmazni a szabályt, nem csak az állami oktatási intézményekre kell vonatkoznia” – nyomatékosította.Az oktatási portál arról is írt , hogy a Diákok Országos Tanácsa (Consiliul Național al Elevilor) követeli, hogy sürgősen módosítsák a határozatot, mert ha nem, akkor előzmény nélküli nagyon súlyos diszkrimináció történik.Ugyanis egy törvénykezés során az állami és a magániskolába járó tanulok között megkülönböztetés történik. Érvelésük szerint nem lehet egy vakációt csak egyeseknek adni, másokat pedig iskolába járásra kötelezni – egy ilyen rendelkezés minden tanintézményre érvényes kell legyen.„Ismét tanúi vagyunk »egy se füle, se farka« intézkedésnek: mindenki kényszervakációra megy, kivéve a kivételek!” – nyilatkozta, a szervezet vezetője. Meglátása szerint megengedhetetlenek az ilyen bakik, és minél hamarabb ki kell egészíteni a kormányrendeletet, hogy a magánintézményekre is vonatkozzanak a járványügyi intézkedések.