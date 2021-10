Ciucă hétfőn tárgyal az USR vezetőivel a kormányprogramról

Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnök hétfőn megbeszélést folytat a kormányprogramról a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel – adta hírül vasárnap este a Nemzeti Liberális Párt (PNL).



A tájékoztatás értelmében a kijelölt kormányfő vasárnap folytatta az egyeztetéseket a PNL és az RMDSZ szakértőivel a kormányprogram véglegesítése érdekében, hétfőn pedig az USR vezetőivel is tárgyalni fog.A Nicolae Ciucă, valamint a PNL és az RMDSZ közötti egyeztetések már szombaton elkezdődtek, amikor a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalt a miniszterelnök-jelölt.Emellett szombaton délután a kijelölt kormányfő telefonbeszélgetést folytatottszociáldemokrata pártelnökkel is, akivel abban állapodtak meg, hogy a kormányprogram véglegesítése és a PSD által javasolt tíz intézkedés megvizsgálása után tovább tárgyalnak majd.