Nemcsak templomba, a bíróságra és az ügyészségre is mehetünk zöld igazolvány nélkül

Október 25-étől, hétfőtől az utcán is maszkot kell viselni, megkezdődött az oktatási intézményekben a 2 hetes vakáció, az oltatlanoknak éjszakai kijárási tilalom lép érvénybe, és védettségi igazolványhoz kötik a belépést a legtöbb nyilvános helyen és rendezvényen. A korlátozásokról itt és itt írtunk részletesen.



Aki nincs beoltva, továbbra is korlátozások nélkül bemehet az élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba, templomokba - illetve az igazságszolgáltatás intézményeibe.A mától életbe lépő új korlátozó intézkedések kapcsán a bírák és ügyészek tevékenységét felügyelő Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) vasárnap este közölte, hogy a bíróságok és ügyészségek tevékenységére ezek nem vonatkoznak, és

ezekbe a közintézményekbe továbbra is be lehet lépni zöld igazolvány nélkül is.

A CSM szerint ugyanis máskülönben sérülne az igazságszolgáltatáshoz való alkotmányos jog, amelynek korlátozása csak egy külön jogszabály révén lehetséges.belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője ezzel kapcsolatban megerősítette: a korlátozások bevezetéséről szóló, 2021/1130. számú kormányrendelet nem érvényes a bíróságokra és ügyészségekre, illetve általában véve az igazságszolgáltatásra.