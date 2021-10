Jó hír: az átoltottsági arány növekedési sebessége megelőzte a fertőzésekét!

A COVID-19 világjárvány 4. hullámában első ízben haladta meg Romániában az átoltottság növekedési aránya az új fertőzésekét - véli egy epidemiológus. Ha az elmúlt hét nap átlagos ütemében folytatódik az oltáskampány, december végére már 10 millióan fogják megkapni az oltás első dózisát, és 2022 márciusában elérjük a 15 millió beoltottat - közölte dr. Octavian Jurma epidemiológus.



Az elmúlt héten nagy lendületet kapott az oltáskampány, több mint 400 ezren oltatták be magukat az első dózissal.Octavian Jurma epidemiológus szerint az oltási ráta növekedése a hétvége pozitív híre volt, és ha az oltás az elmúlt 7 nap átlagos ütemében folytatódik (62.400 adag naponta), akkor a teljes lakosság 52%-a, azaz 10 millió ember be lesz oltva 2021. december 29-éig, illetve a lakosság 78%-a (15 millió) be lesz oltva 2022. március 19-éig."Az elmúlt 7 napban igazolt új megbetegedések átlagos száma 15 000 volt, ami (legalább 1:5 valós fertőzési arány mellett) napi minimum 75 000 új fertőzésnek felel meg. A járvány tehát továbbra is nagyobb sebességgel terjed, mint az átoltottság, ám a hétvégén az átoltottság a járvány 4. - Delta - hullámában először haladta meg a fertőzés terjedésének sebességét" - írta a szakértő.Ha figyelmen kívül hagyjuk magának a betegségnek a következményeit, elmondható, hogy a fertőzés és a védőoltás egyaránt csökkenti az immunizálással a fertőzésre fogékony emberek számát. Ha az oltás ilyen ütemben folytatódik, a közelmúltban nem immunizált populáció csökkenési üteme 2 hét alatt megduplázódik. Ezáltal gyorsabban túljutunk a 4. hullám platóján, és elkezdődhet a hullámgörbe csökkenése - írja a szakértő.Jurma ezzel összefüggésben azt javasolja mindenkinek, hogy igényeljenek emlékeztető oltást (másodikat vagy akár harmadikat), hiszen az izraeli adatok azt mutatják, hogy a 3. adagot megkapók körében drámaian csökken a fertőzési arány a 6 hónappal azelőtt mindkét adaggal beoltottakhoz képest.Az egyetlen ismeretlen a világjárvány elleni csatatéren a politikai szereplők döntései, hiszen már megtörtént, hogy az oltási kampány ígéretes kezdete után olyan intézkedéseket hoztak, amelyek révén nőtt a fertőzési arány – jegyezte meg az epidemiológus.A Covid-19 elleni országos oltási kampány koordinátora,vasárnap este bejelentette, hogy az azt megelőző 72 órában több mint 360 000 adag oltást adtak be, és jelenleg Romániában a felnőttek több mint 40%-a be van oltva. Gheorghiţă felkérte az orvosi egyetemeket, hogy szervezzenek oltási maratonokat a nagyvárosokban, és elmondta, hogy Bukarestben minden hétvégén lesz ilyen maraton az év végéig.A romániai oltási kampány kezdete, 2020. december 27. óta 6 417 484 embert oltottak be legalább egy dózissal, közülük 5 920 032 személy kapta meg mindkét oltást, és 706 622-en kaptak egy harmadik adagot is.