Bukarest már elérte a járványgörbe platóját?

Bukarestben hétfőre 16,24-re csökkent az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - derül ki a fővárosi egészségügyi igazgatóság honlapján közzétett adatokból.



Bukarestben rekordsokan igényelték hétvégén az oltást

Egy nappal korábban 16,38 volt a fertőzöttségi ráta a fővárosban.A fertőzöttségi arány a fővárosban már harmadik napja csökkenőben van - jegyzi meg az Adevarul . Ha a következő napokban is ez a lassú csökkenési tendencia érvényesül, az azt jelenti, hogy Bukarest már néhány napja elérte a járványgörbe platóját.Egy hónappal ezelőtt, szeptember 25-én 4,1 volt az ezer lakosra jutó fertőzöttek száma Bukarestben. A fertőzöttségi ráta szeptember 29-én haladta meg a 6 ezreléket a fővárosban.Péntek reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig 66.880 személyt oltottak be koronavírus ellen Bukarestben, közülük 33.790-et az Oltási maraton az életért elnevezésű akció keretében - közölte az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV). A fővárosi maraton hat helyszínén hétfő reggelig kérhették a vakcinát az érdeklődők. Az oltópontok többségénél Pfizer-vakcinával immunizáltak, de sok helyen lehetett kérni a Modernát, illetve az egydózisú Janssen-vakcinát is, egy oltópontnál pedig az AstraZeneca által kifejlesztett oltóanyag állt rendelkezésre. Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampány koordinátora vasárnap bejelentette , Bukarestben minden hétvégén lesz ilyen maraton az év végéig.