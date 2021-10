Egyre több a kínos kivétel: azt is kifelejtették a rendeletből, hogy a hotelekbe és plázákba zöld igazolvánnyal lehet belépni

Úgy tűnik, nemcsak a magániskolákra vonatkozó kitétel tűnt el a mától járványügyi korlátozásokat bevezető kormányrendeletből, hanem a hotelekre és plázákra vonatkozókat is kifelejtették. Bár korábban Raed Arafat belügyi államtitkár bejelentette, hogy a szállodák és plázák csak zöld igazolvánnyal rendelkező, beoltott vagy a Covid-19-en átesett személyeket fogadhatnak a kormány pénteken elfogadott határozata értelmében (és még a negatív teszt sem elég ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse a szállásadó helyek szolgáltatásait), ezek a részletek nincsenek benne a kormány által elfogadott verzióban.



Közben egyébként a bírák és ügyészek tevékenységét felügyelő Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) is közölte, hogy a bíróságok és ügyészségek tevékenységére a kormányrendelet nem vonatkozik , mert azzal sérülne az igazságszolgáltatáshoz való alkotmányos jog, így ezekbe a közintézményekbe továbbra is be lehet lépni zöld igazolvány nélkül is. G4media rámutat, a Hivatalos Közlönyben megjelent változatban az egyetlen, plázákra és bevásárlóközpontokra vonatkozó kitétel a nyitva tartásukról szól, miszerint csak 5-21 óra között fogadhatják a vásárlókat.