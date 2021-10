Arafat magyarázata: a mall szót hiába is keresték a kormányhatározatban, az nem hivatalos megnevezés

A kormány döntése értelmében azok az oltatlan személyek, akik egy bevásárlóközpontban működő oltóközpontba tartanak, hogy felvegyék az oltást, beléphetnek az épületbe a zöldigazolvány felmutatása nélkül, de csak a számukra külön kijelölt és ellenőrzött sávon közlekedhetnek. Az erre vonatkozó új határozatot hétfőn ismertette Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője a kormánypalotában.



Arafat ugyanakkor arra reagálva , hogy a plázákat (mallokat) "kifelejtették" volna az előző határozatból , azt mondta: a mall szót hiába is keresik a szövegben, mert az nem egy hivatalos megnevezés.Arafat elismételte, hogy a bevásárlóközpontokba, mallokba csak olyan személyek léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy be vannak oltva vagy átestek a Covid-19-en. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az épületben működő oltóközpontba igyekeznek oltásra, őket azonban be- és kilépéskor és ellenőrizni fogják, és csak a számukra kijelölt útvonalon közlekedhetnek.Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a bevásárlóközpont épületében közintézmények fiókjai működnek. Az ilyen irodákba (például útlevélosztályra) tartó oltatlan személyek negatív teszttel is beléphetnek, ha igazolni tudják az irodai előjegyzést - magyarázta az államtitkár.A hétfői kormányhatározat értelmében

a szállodák, panziók és más szállásadó vállalkozások is kizárólag beoltott vagy a Covid-19-ből kigyógyult személyeket fogadhatnak.

Nyugi, a magániskolák sem kivételek: azokban is szünetel a jelenléti tanítás



Október 25-e és november 5-e között a magánóvodákban és -iskolákban is szünetel a jelenléti oktatás, de az online tanítást nem tiltják meg számukra - közölte Arafat. A kormány hétfőn hozta meg erre vonatkozó határozatát, miután kiderült, hogy a pénteki határozatból kimaradt, hogy a mától kezdődő két hetes vakáció és a tanév szerkezetének módosítása minden oktatási intézményben kötelező. A hétfői kormányhatározat értelmében a magánóvodákban és -iskolákban is szünetel a fizikai jelenléttel zajló oktatás a következő két hétben, beleértve a nemzetközi iskolahálózatokhoz tartozó, Romániában működő tanintézményeket is."Tilos a fizikai jelenlét, a magániskoláknak senki nem tiltja meg az online oktatást, de a szóban forgó időszakban nem lehet fizikai jelenléttel tanítani" - szögezte le Arafat.Az intézkedés azonnal hatályba lép, amint megjelent a Hivatalos Közlönyben.tanügyminiszter vasárnap úgy nyilatkozott, hogy vélhetően tévedésből nem emelték be a hétfőtől érvénybe lépő korlátozásokról szóló kormányhatározatba az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) azon rendelkezését, miszerint a magánóvodákban és -iskolákban is fel kell függeszteni a jelenléti oktatást a következő két hétben, nem csak az állami tanintézetekben. A miniszter hozzátette, a visszás helyzet orvosolható, ha kiegészítik a jogszabályt, és ezzel elejét veszik a diszkriminatív helyzet kialakulásának magániskolák és állami iskolák között.

Szociális támogatást, nyugdíjat, gyermekpénzt is fel lehet venni oltatlanként



Nem korlátozzák a közintézményekbe való belépést a nyugdíjat, gyerekpénzt vagy más szociális támogatást személyesen felvevő oltatlan emberek számára - pontosított még Arafat."A köz- és magánintézményekbe való belépési jogot illetően, többektől kapott jelzések alapján van néhány kivétel: például azokkal a nyugdíjasokkal szemben, akik nyugdíjuk felvétele céljából jönnek, nem lesz korlátozás, mint ahogy azok is, akik szociális segélyért, gyerekpénzért stb. érkeznek, beléphetnek felvenni ezeket az összegeket" - magyarázta Arafat.Ugyanilyen kivételek érvényesek az igazságszolgáltatás intézményeiben is, hogy az igazságszolgáltatás és közrendfenntartás zavartalanul működjön.