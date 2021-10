Cîţu: az USR-nek és a PSD-nek nincs igazi érve a kisebbségi kormány elutasítására

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint egyetlen érve sincs a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek a PNL-ből és az RMDSZ-ből álló kisebbségi kormány elutasítására.



A liberálisok bukaresti pártszékházában tartott hétfői sajtónyilatkozatábanemlékeztetett arra, hogy kormánya a PSD és az USR szavazataival bukott meg, de ennek a két pártnak a "koalíciója" nem nyújtott alternatívát egy új kormány megalakítására. Ezzel szemben a PNL felvállalta azt a "bátor és érett döntést", hogy ne a párt elnökét javasolja miniszterelnöknek."Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez egy fontos lépés volt a PNL részéről a patthelyzet feloldására. A PNL kormányozni szeretné Romániát, és meg akarja mutatni a románoknak, hogy felelősségteljes párt. Magunk mellé állítottuk az RMDSZ-t és a kisebbségeket. Az egyetlen párt vagyunk, amelynek sikerült elnyernie más pártok támogatását is, és amelyik kormányprogramot javasolt" - jelentette ki Florin Cîţu.A PNL elnöke arra a kérte az USR-t és a PSD-t, hogy támogassákkisebbségi kabinetjét. Szerinte tekintettel arra, hogy nem ő kapott kormányalakítási megbízást, a két pártnak semmilyen érve nincs a kijelölt miniszterelnök kormányának elutasítására.Florin Cîţu azt hangoztatta, hogy a továbbiakban az USR és a PSD politikai felelőssége a válsághelyzet feloldása. Közölte, hogy a PNL a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kivételével valamennyi parlamenti párttal folytatja a tárgyalásokat a Ciucă-kormány támogatásáról."A kijelölt miniszterelnök arra kapott felhatalmazást, hogy szerezzen parlamenti támogatást a kisebbségi PNL-RMDSZ-kormány számára" - jelentette ki. Közlése szerint azért választották a liberálisok ezt a megoldást, mert a PSD nem akar kormányra lépni, az USR pedig egy hónappal ezelőtt kilépett a kormányból. Hozzátette, a Ciucă-kabinettel sikerül majd átvészelni a nehéz téli időszakot. "Természetesen tavasszal leülhetünk tárgyalni egy másik megoldásról, de a románok számára most ez a legjobb megoldás" - jegyezte meg.Florin Cîţu szerint egyetlen "reális alternatívája" lehet a Ciucă-kormány beiktatásának, éspedig az előre hozott választások kiírása. "Az USR és a PSD valljon színt, és közölje, hogy ez előre hozott választásokat tartja megoldásnak, ha nem, akkor álljon ki, és jelentse be, hogy megszavazza a PNL-ből és az RMDSZ-ből álló kormányt, amelyet nem a PNL elnöke vezet" - fogalmazott az ügyvezető miniszterelnök.A PNL elnöke komolytalannak nevezte azt a tízpontos intézkedéscsomagot, amit a PSD a kormány támogatásának feltételéül támaszt, mert a végrehajtása 96 milliárd lejjel terhelné meg a jövő évi költségvetést.Kérdésre válaszolva közölte: pártelnökként nem támogatja, hogy a PNL közösen kormányozzon a PSD-vel. A koalíció helyreállításáról pedig azt mondta: ezt a forgatókönyvet senki nem javasolta eddig a liberálisok vezetői közül. Az USR-nek korábban megvolt a lehetősége visszatérni a kormányba, és megtehette volna ezt a lépést a PSD bizalmatlansági indítványának megszavazása előtt - jegyezte meg.