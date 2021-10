Florin Cîţu: nem lehet egyik napról a másikra helyreállítani a koalíciót, úgy, ahogy az USR szeretné

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn ismételten felszólította a Szociáldemokrata Pártot (PSD) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR), hogy támogassák a kisebbségi Ciucă-kormány beiktatását. Florin Cîţu szerint, ha ezt nem teszik meg, az egyetlen megoldás az előre hozott választások kiírása marad.



A PNL elnöke kifejtette, a liberálisok rugalmasságot tanúsítva törekednek a politikai válság feloldására, kormányfőnek nem a párt elnökét javasolták, mert ezt kérte tőlük a PSD és az USR is.'A PSD nem akar kormányra lépni, tehát nincs mit tárgyalnunk velük. Az USR kilépett a kormányból, majd a PSD-vel és az AUR-ral összefogva megbuktatták a kormányt anélkül, hogy valamilyen megoldást felkínáltak volna. A kisebbségi kormány megszavazásával az USR és a PSD (...) megmutathatná, hogy nem csak a szavazatok, hanem a románok sorsa is foglalkoztatja őket, (...) így továbbléphetünk, és nekiláthatunk kiemelni Romániát a válságból. Ha ezt nem teszik meg, minden forgatókönyv lehetséges, beleértve az előre hozott választásokat is' - fogalmazott az ügyvivő kormányfő.Florin Cîţu szerint az USR-nek nem kell ellenzékbe vonulnia, hanem felelősségteljes magatartást kell tanúsítania. Közölte: miután jómaga lemondott a miniszterelnök-jelöltségről, elvárná, hogy a Dacian Cioloş vezette párt is tegyen valamilyen engedményt. Ez az engedmény szerinte a Ciucă-kormány támogatása lehet. 'Vészeljük át ezt a telet, és utána tárgyalunk' - jelentette ki.A PNL elnöke fenntartja, hogy ha a PSD és az USR sem támogatja a kisebbségi kormányt, akkor az egyetlen megoldás az előre hozott választások kiírása lesz. 'Úgy tűnik, hogy a PSD és az USR is előre hozott választásokat akar, és ha ez így van, akkor üres szólam volt mindaz, ami az utóbbi időben elhangzott részükről' - fogalmazott Cîţu.Kitért arra is, hogy a PNL további lépéseiről a párt országos politikai bürója dönt. Emlékeztetett a liberálisok végrehajtó bizottságának arra a korábbi döntésére, miszerint nem léphetnek újra koalícióra az USR-vel, ha utóbbi megbuktatja a kormányt.'Tettünk egy engedményt, miniszterelnök-jelöltet változtattunk. Az USR-nek megvan az esélye arra, hogy rugalmas legyen, szavazza meg a kisebbségi kormányt, oldjuk meg gyorsan a válságot, és a továbbiakban meglátjuk, hogyan állítjuk helyre a koalíciót. (...) Nagyon sok tárgyalnivalónk van. Nem lehet egyik napról a másikra helyreállítani a koalíciót, úgy, ahogy azt az USR szeretné' - mondta Cîţu.