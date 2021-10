Kormányalakítási fejlemények: forr a PNL, Cîțu-Johannis törés, közben az RMDSZ-é lehet az európai fejlesztési minisztérium

A kisebbségi PNL-RMDSZ kormány megalakítása kapcsán arról is folynak tárgyalások, hogy a szövetség megkapja az európai fejlesztési minisztériumot - írja forrásokra hivatkozva a G4media.



Eközben a PSD-vonalon megszólalt a tekintélyes Alexandru Rafila , képviselő, az Egézségügyi Világszervezet (WHO) romániai képviselője is, akinek a neve egészségügyi miniszter-jelöltként is felmerült már. Rafila egyenesen azon az állásponton van, hogy

egy szakértői kormányt kellene felállítani, amibe a PSD is beszállna (nemcsak az egészségügyi miniszterséggel), hogy a jelenlegi politikai és egészségügyi válság megoldásához hozzá tudjanak járulni. Szerinte egy PNL-RMDSZ-PSD kormány lenne a megoldás Romániának, és akkor karácsonykor már elmondhatnók, hogy a felszínre jutottunk





Ezzel Cîțu Johannisszal is szembehelyezkedett Ebbe azonban Florin Cîțu úgy tűnik, nem nyugodott bele: ma reggel bejelentette, hogy ő nem úgy döntött, hogy Nicolae Ciucă flexibilis mandátunot kap, ő pártelnökként egyetlen mandátummal bízta meg Ciucát, mégpedig egy PNL-RMDSZ kisebbségi kormány politikai támogatásának megszerzésével.Ezzel Cîțu Johannisszal is szembehelyezkedett

- vélte Rafila.Eközben a PNL-ben egyre erősebbek az ellentétekpártelnök ésközött. Miután az USR teljesen elzárkózott egy kisebbségi kormány támogatásától, úgy tűnik, a PNL-n belül két álláspont kezd kialakulni a hogyan továbbról: Cîțu ragaszkodik az eredeti elképzeléshez, hogy csakis kisebbségi kormányban gondolkodnak, és szó sincs a PSD vagy más párt bevonásáról, de a másik vélemény szerint folytatni kellene a tárgyalásokat a PSD-vel, akár azon az áron, hogy miniszteri pozíció(ka)t ajánlanának fel nekik.Hétfő esteés a PNL vezetősége arról tárgyalt, hogy Nicolae Ciucă kijelölt kormányfőnek "felixibilis" mandátumot adjanak , azaz némiképp szabadabb kezet abban, hogyan folytatja a tárgyalásokat a kormny megalakítása érdekében. A G4media azt írja, Cîțu ellenkezése dacára abban maradtak, hogy Ciucă "zöld utat" kap, hogy mind a PSD-vel, mind az USR-vel tovább tárgyaljon.Johannis hétfő folyamán egyébként állítólag Ciucának azt az üzenetet közvetítette, hogy hagyja nyitva az ajtókat az USR-vel folytatott tárgyalásoknak is, mert lehetőség lenne a koalíció újraalakítására, nyilatkozták források a G4mediának.A pártelnök elég egyértelműen kijelentette, "csak egy PNL-RMDSZ kisebbségi kormány számára van felhatalmazásunk. A PSD és az USR elnökéhez fordulok, hogy bizonyítsák, felelősséget akarnak vállalni. A PNL egy lépést tett a rugalmasság jegyében (), amit elvárunk a PSD-től és az USR-től. Az egyetlen megoldás jelenleg a PNL-RMDSZ kisebbségi kormány. Ciucă úr PNL-tag, és csak a párt ruházhatja föl mandátummal" - szögezte le Cîţu.

Mit szól mindehhez a PSD? Már csak egy kávét kér

, és amikor megkérdezik a pártelnököt,t arról, hogy kizárja-e egy kisebbségi kormány támogatását, illetve hogy belépnének-e a kormányba, nyugodtan mondhatja, hogy "egyszer jussunk el ehhez a beszélgetéshez is. Abszolút minden variáció szóba jöhet." És megjegyezte azt is, hogy úgy tűnik, Cîţu „elfelejtette”, hogy a PSD-vel nem szabad tárgyalnia, "ugyanis a pártnak egy belső döntése szerint a PSD-vel nem szabad tárgyalni".