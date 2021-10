A korlátozások első napján már büntettek a bukaresti bevásárlóközpontokban és vendéglőkben

Több mint húsz bírságot szabtak ki 10 ezer lej értékben hétfőn a bukaresti rendőrök, akik a fővárosi nagy bevásárlóközpontokban ellenőrizték az aznaptól érvénybe lépett korlátozások betartását. A terepen lévő rendőrök több mint 200 személyt igazoltattak, illetve tájékoztatták őket az érvényben lévő járványvédelmi szabályokról.



A rendőrség és csendőrség azt is ellenőrizte, hogy a vendéglőkbe, kávézókba hogyan engedik be az üzemeltetők a vendégeket. A rendőrök ellenőriztek több vendéget, akiknek be kellett mutatniuk a digitális uniós Covid-igazolványt (zöld igazolvány), amelynek QR-kódját beolvasták.A hasonló akciók folytatódni fognak, közölte a rendőrség.