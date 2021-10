Egy ortodox pap a földönkívüliek összesküvését vizionálta az oltás kapcsán. A BOR szóvivője csúnyán helyretette

A román ortodox egyház (BOR) mindig is példamutatóan támogatta az orvosok által javasolt oltást - jelentette ki kedden a pátriárka szóvivője.



egy közleményben arra reagált, hogy a sajtóban megjelent hírek szerint a Durău nevű Neamţ megyei település ortodox kolostorának papja,a koronavírus-járvány létezését is kétségbe vonta híveinek tartott beszédében, az oltást méregnek nevezte, és azt állította, hogy a vakcinákkal földönkívüliek a Föld lakosságának csökkentését és egy világkormány hatalomra juttatását próbálják elérni."Ha beoltatod magad, aláírtad a halálos ítéleted. Ne mérgezzétek gyermekeiteket!" - mondta a pap.

A román ortodox egyház szóvivője szerint az ehhez hasonló üzenetek elrugaszkodtak a valóságtól, alapjaiban keresztényellenesek, és mérgezőek a közösségre nézve

, amelynek így is "egy apokaliptikus összeesküvés-elmélet által táplált oltásellenességgel kell megküzdenie." Az ilyen üzenetek kompromittálják azokat is, akik ezeket hangoztatják, és azokat is, akik ezeket a médiában terjesztik, hatásukra pedig az emberek elveszítik józan ítélőképességüket - szögezte le Vasile Bănescu.

Az egyház elítéli ezeket az abszurd üzeneteket, amelyeknek semmi közük a hiteles keresztény realizmushoz és a felebaráti szeretethez

- tette hozzá a BOR képviselője.Vasile Bănescu azt is hangsúlyozta, hogy az egyházmegyéknek kötelességük szankcionálni azokat a tagjait, akik egyházon kívüli üzeneteket fogalmaznak meg nyilvános formában. Ezek a megbocsáthatatlan vétségek ugyanis érdemtelenül vetnek rossz fényt az ortodox egyházra, amely Románia legkaritatívabb intézménye - nyomatékosította a szóvivő.Bănescu egyébként már tavasszal személyesen népszerűsítette az ortodox egyházon belül az oltáskampányt, nevét és arcát adva az oltásra buzdító felhíváshoz.