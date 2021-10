Romániában már több mint 6 millió ember megkapta a teljes oltást; lesz harmadik Moderna is

A RO-Vaccinare hivatalos közösségi média oldal tájékoztat, hogy Románia kedden meghaladta a 6 millió befejezett oltási számot.



Bár a lakosságarányos átoltottsági arányt tekintve Románia még mindig le van maradva Magyarországhoz képest, abszolút számban több romániai lakós van beoltva. Magyarországon kedden a hatóságok 5.721.531 befejezett oltást tartanak számon.A romániai oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) keddi sajtótájékoztatója szerint, a CNCAV a héten vélhetően átveszi majd az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javaslatát, amely szerint a Moderna koronavírus elleni vakcinájával immunizált személyeknek is ajánlott az emlékeztető oltás, a második dózis beadása után legalább hat-nyolc hónappal.szerint így legkorábban jövő héttől elkezdődhet az oltás a Moderna harmadik dózisával. Gheorghiţă hangsúlyozta, az uniós gyógyszerfelügyeleti hatóság fél dózist javasol harmadik, úgynevezett booster oltásként a Moderna oltóanyagából.A katonaorvos hozzátette, a hét folyamán döntés születik a Johnson&Johnson egydózisú vakcinájával immunizált személyek emlékeztető oltásáról is. A szakember azt tartja valószínűbbnek, hogy ez esetben is a Pfizer vagy a Moderna mRNS technológiát alkalmazó oltóanyagát javasolják booster oltásként, de az sem kizárt, hogy a Johnson&Johnson oltóanyagából adnak be még egy adagot emlékeztető oltásként. „Legkésőbb pénteken közölni fogjuk, hogy mi az ajánlás ezzel kapcsolatban” – fogalmazott.A hatóságok arról is tájékoztattak kedden, hogy 792.000 adag Janssen-vakcina (a Johnson&Johnson cég oltóanyga) érkezik szerdán Romániába. A szállítmány szárazföldi úton érkezik Bukarestbe, a Cantacuzino intézetnél kialakított központi lerakathoz, majd innen osztják szét a regionális tárolóközpontoknak.Valeriu Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy eddig 731.586 személy kapta meg az emlékeztető oltást Romániában. Közülük a legtöbben – 61 százalék – krónikus betegek vagy 65 éven felüliek, 18,7 százalék pedig az egészségügyi rendszerben vagy a társadalomvédelem terén dolgozik. „Ez azt jelenti, hogy az oltási kampány első szakaszában beoltottak több mint 40 százaléka az emlékeztető oltást is megkapta már” – magyarázta.Az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke azt is ismertette, hogy Bukarestben a lakosság 60 százaléka, Kolozsváron pedig 52,3 százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagját.A katonaorvos elmondta, a megyék 11 százalékában 40 és 50 százalék közötti, 65 százalékában 30 és 40 százalék közötti, 19 százalékában pedig 20 és 30 százalék közötti az átoltottság. A legkisebb a mutató Suceava megyében, mindössze 24 százalékos.Országosan a teljes lakosság 33 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcina legalább első adagját. A felnőtt lakosság átoltottsága 41 százalékos, a 12 év fölötti lakosságé 39 százalékos – sorolta Valeriu Gheorghiţă, hangsúlyozva, hogy ezek az adatok is azokra a személyekre vonatkoznak, akik az oltás legalább első dózisát megkapták.A katonaorvos szerint ha nem csökken az oltások beadásának jelenlegi üteme – naponta 80 ezren kapják meg az első dózist –, akkor az év végéig a 12 éven felüli lakosság átoltottsága meghaladhatja a 70 százalékot. Ez azt jelentené, hogy több mint 11,8 millió személy valamelyik vakcinának legalább az első adagját megkapta. Ehhez addig további 5,3 millió személyt kellene beoltani az első dózissal.