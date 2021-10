Ciucă levélben fegyverszünetet javasol a politikai pártoknak

A kijelölt miniszterelnök kedden politikai fegyverszünetet ajánlott a parlamenti pártoknak, azt kérve tőlük, hogy korlátozott ideig támogassák a kisebbségi kormányt - jelentette be Florin Cîţu ügyvivő kormányfő.



A Nemzeti Liberális Párt elnöke (PNL) közölte, hogylevélben küldte el a javalatát a pártoknak, és még nem kapott választ. Hozzátette, a kijelölt miniszterelnök arra is kéri a politikai szereplőket, hogy a tél végéig ne szabotálják a parlamentben a kormány tevékenységét.„Három hete ideiglenes kormány vezeti az országot, és a válság megoldására tett első kísérlet kudarcot vallott a múlt héten. A második kísérlet, amellyel engem bíztak meg öt nappal ezelőtt, sajnos holtpontra jutott” – vázolta a helyzetet a kijelölt miniszterelnök.Nicolae Ciucă a parlamenti pártok képviselőinek „lelkiismeretére, hazaszeretetére és józan eszére” apellálva politikai fegyverszünetet kér és ezáltal esélyt az országot a válságból kivezető, azonnali intézkedéseket tartalmazó kormányprogram gyakorlatba ültetésére. Úgy véli, a politikai fegyverszünet alatt az ország „felszusszanhat, meggyógyulhat, új erőre kaphat, és visszanyerheti a jövőbe vetett bizalmát”.A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, a politikai fegyverszünet nem a pártok által vallott értékek feladását jelentené, hanem a polgárok és az ország érdekeinek ezek fölé helyezését.„Szakmai tapasztalatból tudom, hogy a fegyverszünet nem barátok, hanem ellenfelek között köttetik, olyan csoportok között, amelyeknek az irányultsága és az érdekei sokszor teljesen eltérőek. A fegyverszünet nem jelent vereséget, sem győzelmet, nem jelent feladást, sem behódolást” – fogalmazott.Ciucă ugyanakkor arról biztosította nyílt levelében a pártokat, hogy felelősséggel végigviszi kormányalakítási megbízását, és „az utolsó percig” küzdeni fog azért, hogy teljesítse a feladatot.„Eddig csak a PNL kínált megoldást a politikai válságra azáltal, hogy a párt elnöke új miniszterelnök-jelöltet nevesített Nicolae Ciucă személyében. Láttuk, hogy a többi alakulat, különösen a PSD, az AUR és az USR is, megrekedt azon az állásponton, amelyet már a kormányfőjelölés előtt is képviselt, annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt mindig a válság feloldása mellett foglalnak állást” – hangsúlyozta a liberális elnök.Hozzátette, mivel a jelenlegi helyzetet haladéktalanul orvosolni kell, a PNL úgy döntött, hogy előáll a fegyverszünet javaslatával. Amennyiben a többi párt nem hajlik erre, őket – az USR-t és a PSD-t – fogja terhelni majd a felelősség, ha „kezelhetetlenné válik a helyzet”.A liberálisok által javasolt politikai fegyverszünet meghatározott időre szól, és stabilitást kínál, mondta Cîţu, hozzátéve, hogy várják a pártok válaszát.A kisebbségi kormányt a PNL és az RMDSZ alkotja, szögezte még le kérdésre válaszolva. Arra a felvetésre pedig, hogy miként reagálna a PNL, ha a PSD előáll a javaslattal, miszerint csatlakozni kíván a kormányhoz, Cîţu azt válaszolta: ez furcsa lenne, figyelembe véve, hogy két héttel ezelőtt a szociáldemokraták még azt hangoztatták, nem akarnak kormányra lépni.Hozzátette, ha az ország polgárainak a javát akarják a pártok, akkor támogatják a kisebbségi kormányt, „nem a PNL, nem a PSD, és nem is az USR kedvéért, hanem a romániaiak kedvéért”, tavasszal pedig, az egészségügyi válság enyhülése után, folytatni lehet a tárgyalásokat.Cîţu nyomatékosította ugyanakkor, hogy ha jelen javaslatuk nem ér célba, a liberálisok folytatni fogják a tárgyalásokat a parlamenti többség kialakítása érdekében.Nyitókép: illusztráció. Fotó: Jackson Simmer on Unsplash