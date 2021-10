50 ezer temesvári háztartás és számos kórház maradt fűtés nélkül

Több mint 50 ezer lakás és kórházak maradtak fűtés nélkül kedden Temesváron, miután az önkormányzat felügyelete alatt működő Colterm távfűtési vállalat fizetésképtelenné válása miatt az E.ON gázszolgáltató elzárta a gázcsapot – jelentette be sajtótájékoztatóján Dominic Fritz polgármester.



Az elöljáró elmondta, tudatában van annak, hogy ez lesújtó hír a kórházban fekvő betegeknek, az otthonukban fázó kisgyermekes családoknak vagy az időseknek, ezért a városháza mindent megtesz azért, hogy mielőbb újra beinduljon a fűtés.Dominic Fritz tájékoztatása szerint a Coltermnek jelenleg egyetlen szolgáltató sem hajlandó földgázt biztosítani, arra hivatkozva, hogy az európai energiaválság miatt nem áll rendelkezésükre a távfűtési vállalat által igényelt mennyiség.Akad ugyan néhány szolgáltató, amelyik hajlandó földgázt biztosítani a távfűtési vállalatnak, ha a leszállított mennyiség ellenértékét – naponta többmillió lejt – előre kifizeti az önkormányzat. Ilyen jellegű szerződést azonban nem tud kötni a városháza – magyarázta a polgármester.Dominic Fritz elmondta, az a legsajnálatosabb, hogy az 50 ezer lakáson kívül a kórházakat is érinti a fűtés leállása, kivéve a szülészetet és a járványkórházat, amelyeknek saját hőközpontjuk van.Az elöljáró közölte, hogy a távfűtés költségei három forrásból fedezhetők: a lakosság által befizetett díjakból, a helyi költségvetésből és az országos költségvetésből. A Colterm költségeit az előbbi két forrásból fedezi a temesvári önkormányzat.Dominic Fritz bejelentette, hogy keddre rendkívüli tanácsülés hívott össze az érintett kórházak vezetőinek részvételével, és javasolni fogja 8 millió lej kiutalását költségvetés-kiegészítés révén a távfűtés biztosítására. Ugyanakkor a távhő- és melegvíz-szolgáltatás lakossági árának a megkétszerezésére is tesz javaslatot. A Colterm a díj a megháromszorozását kezdeményezte, de a lakosságra mért sokkhatásra is tekintettel kell lenni – részletezte a polgármester, aki szerint az önkormányzat idén már 136 millió lejt folyósított a Coltermnek, és a szolgáltatás lakossági árát évek óta nem emelték.Dominic Fritz szerint csak a központi költségvetésből sürgősségi kormányrendelettel kiutalt összegekkel lehetne a város helyzetén segíteni, de Romániának jelenleg ügyvivő kormánya van, amelyik nem hozhat sürgősségi rendeleteket. Ezért felhívást intézett a hazai állami vállalatokhoz, a Romgazhoz és az Electricához, hogy ne hagyják cserben a temesváriakat.Az intézményekkel egyenként kötött szerződés alapján biztosítana földgázt az E.ON a temesvári kórházaknak – közölte kedden a vállalat.Az E.ON közleménye szerint a javaslatuk gyorsan gyakorlatba ültethető a saját hőközpontokkal rendelkező kórházak esetében. Ha ezek az egészségügyi intézmények egyenként szerződést kötnek a gázszolgáltatóval, akkor a pácienseik többé nem szenvednének a melegvíz- és a hőszolgáltatás hiánya miatt – írják.Az E.ON emlékeztet arra, hogy azért nem újították fel a szerződésüket Coltermmel, mert a távfűtési vállalat óriási tartozásokat halmozott fel. Tájékoztatásuk szerint a kifizetetlen számlák értéke csak idén elérte a 12 millió lejt, a Colterm összadóssága pedig mintegy 76 millió lej.