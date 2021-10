USR: kormánytöbbségre van szükség, nem fegyverszünetre

Kormánytöbbségre van szükség, nem fegyverszünetre - reagált a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke kedd este Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnök politikai fegyverszünetet szorgalmazó felhívására. Dacian Cioloş nem tartja kizártnak, hogy alakulata szerepet vállaljon egy Ciucă vezette koalíciós kormányban.



Az USR elnöke egy sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, "ezúttal" nincs akadálya annak, hogy a PNL, az USR és az RMDSZ többségi kormányt alakítson. Közölte, hogy pártja szerint inkább egy ilyen kormányra van most szüksége Romániának, mintsem fegyverszünetre."Mellesleg az USR nem tekinti ellenfelének a PNL-t és az RMDSZ-t, így nem beszélhetünk fegyverszünetről. Számunkra ők partnerek, akikkel együtt építkezhetünk, és ma ismét olyan megoldásokat javasoltunk a miniszterelnök-jelöltnek és PNL-s kollégáinknak, amelyek lehetővé tennék a parlamenti többség helyreállítását" - fogalmazott a politikus.Hozzátette, lát lehetőséget arra, hogy az USR szerepet vállaljon egy Ciucă vezette koalíciós kormányban, ehhez azonban arra van szükség, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, és együtt dolgozzák ki a lehetséges megoldásokat. "Én ezzel a felhívással fordulok tehát a liberális kollégákhoz és a kijelölt miniszterelnökhöz" - mondta a pártelnök.Dacian Cioloş szerint egyfajta fegyferszünet, megállapodás már létezik a parlamenti pártok között, hiszen az egészségügyi válság kirobbanása óta több példa is volt arra, hogy az alakulatok - az AUR kivételével - együttműködtek egy-egy fontos és sürgős törvénytervezet parlamenti elfogadása érdekében.Az USR elnöke ismét hangsúlyozta, hogy pártja nem hajlandó támogatni egy kisebbségi kormányt, mert ez nagyfokú bizonytalansággal járna, miközben az országnak stabilitásra van szüksége, egy olyan többségi támogatást élvező kormányra, amely képes meghozni a szükséges válságkezelő intézkedéseket és gyakorlatba ültetni a reformokat.Cioloş megjegyezte, a koalíció helyreállításához elsősorban a prioritást képező intézkedésekről szóló megállapodásra lenne szükség, "minden egyébről még lehet tárgyalni"."Egy olyan kormányprogramnak kellene kiindulópontnak lennie, amely a válságkezelő intézkedéseket, az országos helyreállítási tervbe foglalt reformokat és a jövő évi állami költségvetés főbb irányvonalait is magában foglalja" - jelentette ki az USR elnöke.