Ciolacu leszögezte: nem a PNL-vel tárgyal, hanem a kijelölt kormányfővel

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerdán úgy nyilatkozott, hogy kommunikál a kijelölt miniszterelnökkel, mivel kötelességének érzi ezt.



"Elsősorban nem hiszem, hogy fontossággal bír az, hogy találkozott-e a PSD vezetősége a kijelölt kormányfővel. Ma (szerda - szerk. megj.) reggel is beszéltünk telefonon, mert próbálunk politikai megoldást találni a válsághelyzetre. Kommunikálok a kijelölt miniszterelnökkel, ezt pártelnökként kötelességemnek is érzem, mert függetlenül attól, hogy kormányon vagy ellenzékben vagyok, hogy bizalmat szavazok-e vagy sem ennek a kormánynak, kommunikációnak léteznie kell. Ellenben semmiféle tárgyalásokba nem bocsátkoztam a PNL-vel" - szögezte le Ciolacu az arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy miért vannak nem hivatalos, titkos találkozói a PNL vezetőivel és a kijelölt miniszterelnökkel.Arra a kérdésre, hogy a PSD szeretne-e csatlakozni avezette kormányhoz, Ciolacu így válaszolt: "a PSD-nek részt kell vennie a kialakult válság megoldásában, emiatt is javasoltuk a 10 sürgős intézkedést, amelyeket bármely beiktatott kormánynak meg kellene hoznia az adott helyzetben. Ha a kormány mégsem teszi ezt meg, akkor a parlamentben fogjuk intézni a dolgokat. (...) A párton belül egyértelmű az a döntés, hogy nem támogatunk kisebbségi kormányt".A sajtó azt is megkérdezte tőle, hogy mi a véleménye arról, hogyPNL-elnök vehemensen tiltakozik a PSD kormányra lépése ellen."Önök azt hiszik, hogy a jelenlegi körülmények között Florin Cîţu úrnak döntő szerep jut? Én más véleményen vagyok" - szögezte le Ciolacu.