Kétségbeesett PNL-s kéri kollégáit: állítsák meg a párt „lerombolását”

Kilépett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti frakciójából Ion Ştefan, Alexandru Kocsis és Ovidiu Florean.



Ion Ştefan és Alexandru Kocsis a PNL képviselőházi, Ovidiu Florean a párt szenátusi frakcióját hagyta el, miutánkedden bejelentette: kilép a PNL-frakcióból, hogy független törvényhozóként folytassa parlamenti tevékenységét.Ion Ştefan a Facebookon jelentette be döntését. Ludovic Orbanhoz hasonlóan ő is hangsúlyozta, hogy csak a képviselőházi frakciót hagyja el, a Nemzeti Liberális Pártot nem, és reméli, hogy a szakítás ideiglenes.A képviselő azt írta, elfogadhatatlan számára, ami a PNL-n belül történt az utóbbi hónapokban, és az egész országot negatívan érintette. "Óriási a csalódásunk. Többévi munkánkat láttuk összeomolni mind itt Vranceában, mind az egész országban. A PNL-t az államfő utasítására verték szét néhány kolléga irreális ambíciói. Azt ígértük a román állampolgároknak, hogy legalább nyolc éven keresztül liberális, jobboldali kormányzást biztosítunk Romániának, most pedig - alig egy évvel a kormányra kerülés után - az USR-vel kötött koalíciót tönkretették, hogy a politikai ellenféltől, a szociáldemokratáktól kérjenek támogatást" - olvasható a képviselő bejegyzésében.Ion Ştefan szerint a kormányválságot mesterségesen, "ostoba ambícióktól hajtva" gerjesztették, figyelmen kívül hagyva a PNL szavazótáborának tett ígéreteket. A képviselő ugyanakkor leszögezi: soha nem lesz hajlandó a Szociáldemokrata Párttal egyezséget kötni, és arra kéri liberális kollégáit, hogy "a tizenkettedik órában" állítsák meg a párt lerombolását.