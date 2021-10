Soha nem oltottak be még annyi embert egy nap alatt Romániában, mint szerdán

Az elmúlt 24 órában 150.935 személy kapta meg Romániában a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját - derül ki a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) szerdán ismertetett adataiból.



A tájékoztatás szerint 111.556 személynek az első (a Johnson&Johnson szérumát kapók esetében egyetlen is), 11.607-nek a második, 27.772-nek a harmadik dózist adták be.A korábbi napi csúcsot pont egy nappal korábban, kedden érték el, akkor 150.639 személyt oltottak be. Akkor 111.033 személy kapta meg az első, 11.635 a második, míg 27.971 a harmadik dózist.A szerdai adatok szerint 12.280.258-ra nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 6.732.868 személyt immunizáltak, közülük 6.110.949-et teljeskörűen beoltottak, 787.440-en pedig a harmadik dózist is megkapták.Az elmúlt 24 órában 92 mellékhatást regisztráltak a vakcina beadását követően, 9 lokális, 83 általános jellegű volt.címoldali fotó: MTI/Rostás Tibor