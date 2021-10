Újabb szállítmány lélegeztetőgépet küld Magyarország Romániának

Románia 20 kórházába, alapvetően Erdélybe 40 lélegeztetőgépet, 1650 úgynevezett non-invazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz favipiravir gyógyszert szállít Magyarország annak érdekében, hogy hozzá tudjon járulni a romániai járványkezelés sikerességéhez - mondta Magyrország külgazdasági és külügyminisztere csütörtökön.



hangsúlyozta: ne felejtsük el, a járvány nem ismer határokat és a szomszédos országok járványkezelésének sikeressége nagy mértékben hozzájárul Magyarország járványkezelésének sikerességéhez is.A negyedik járványhullám tombol Európában és világossá vált, hogy azok az országok, ahol az átoltottsági szint alacsony, könnyen bajban kerülhetnek. Vannak így szomszédos országok is, többek között Románia is alacsony átoltottsági szinttel érkezett meg a negyedik hullám időszakába - fogalmazott.Romániában nagyon sokan vannak korházban és szorulnak intenzív kezelésre, sok kórház nem bírja a terhelést, folyamatos az egyeztetés a magyar és a román kormány vezetői között, akik között magyarok is vannak -miniszterelnök-helyettes ésegészségügyi miniszter -, akik folyamatosan jelzik, hogy milyen segítségre van szükségük és a magyar kormány próbál segíteni a maga eszközeivel és lehetőségeivel. fernando zhiminaicela képe a Pixabay -en.