Temesvári gáz: Takaréklángon ugyan, de ideiglenesen megoldották a fűtésellátást

Dominic Fritz temesvári polgármester csütörtökön arról számolt be, hogy sikerült szerződést kötniük egy gázszolgáltatóval, így a Colterm távfűtési vállalat ismét fűtést biztosíthat az 50 ezer háztartás és számos kórház, közintézmény számára.



A polgármester azt ígérte, hogy bejelentése után pár órával ismét meleg lesz a lakásokban és kórházakban.

„Sajnos ez csak egy ideiglenes megoldás.”

Az új beszállító azonban csak hétfő este 7 óráig kötött szerződést velük. Ehhez pedig hozzá kell tenni azt is, hogy mivel korlátozott a gázmennyiség, a rendszert csak minimális szinten tudják működtetni.Dominic Fritz hozzátette, a városháza ezen a héten újabb 8,3 millió lejt küldött Coltermnek (idén már 142 millió lej adott), ami rekordösszegnek számít.A gázárak növekedése viszont ennek ellenére is nehéz helyzetbe hozta a romániai cégeket. Fritz ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi költségvetés már nem elegendő ezeknek az áraknak a fedezésére. (A problémára egy megoldást jelenthet viszont, hogy a parlament megszavazta az energiaárak befagyasztását és az energiaszámlák kompenzálását. Hogy ez pontosan, hogy is néz ki, itt írtunk .)A kórházak és közintézmények többségében, illetve 50 ezer háztartásban kedd óta nincs melegvíz és fűtés, amióta az E. On a felhalmozott tartozások miatt leállította a gázszolgáltatást a Colterm fűtő cégnek.

Frissítés: az USR jogalkotói csütörtökön arra kérték a kormányt, hogy segítsen a fűtésgondokkal küszködő „több tucat” romániai városon

A politikusok közleménye szerint jelenleg 27 megyei jogú városban van veszélyben a távfűtés biztosítása. Ezért levélben fordultak a kormányhoz és a miniszterelnökhöz, sürgősen intézkedjenek annak érdekében, hogy a tél folyamán biztosítva legyen a hőszolgáltatás ezeken a településeken.A levél aláírói szerint a hazai távfűtési vállalatok csődközeli helyzetbe kerültek, részben a földgáz árának emelkedése, részben pedig a beruházások elmaradása miatt. A kormány támogatása nélkül fűtés és meleg víz nélkül maradnak a 27 város lakásai, óvodái, bölcsődéi, iskolái és kórházai - figyelmeztetnek a politikusok.A levél aláírói két megoldást javasolnak a válságra: a helyi távfűtési vállalatok kapjanak állami szubvenciót, illetve a kormány biztosítson számukra energiaforrásokat az állam stratégiai tartalékából.A levelet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) két parlamenti politikusa és a nemzeti kisebbségek frakciójának egyik tagja is aláírta.