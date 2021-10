Nemzetközi workshopot szervezett a mélyszegénységről Hargita Megye Tanácsa

Online nemzetközi workshopot szervezett Hargita Megye Tanácsa #Tabuknélkül – Milyen a mélyszegénységben élő közösségek jövője az EU-ban? címmel október 28-án a Régiók és Városok Európai Hetén.



, az esemény moderátora, felvezetőjében kiemelte, hogy a probléma Európa szerte égető, mivel közel 20 millió ember él az Európai Unió szintjén mélyszegénységben. Azon javaslatok összegyűjtését tűzték ki célul, amelyek az érintettek tapasztalataira épülnek, illetve ehhez társulnak a szakemberek által megfogalmazott vélemények is., az esemény házigazdája, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a mélyszegénységet érintő kérdéskörben a regionális és helyi önkormányzatok szerepe elenyésző, de folyamatosan azért dolgoznak, hogy ezen változtatni tudjanak, mivel az alulról való építkezésnek és a közösségi összefogásnak ereje van."Felzárkóztatási tevékenységeken és a megfelelő módszereken dolgozunk Hargita Megye Tanácsánál a következő programok és elképzelések mentén: létrejött a mélyszegénység munkacsoportunk , a DreamRoad projekt segítségével munkahelyeket biztosítunk. A Hargita megyei jó példák közül kiemelném a mélyszegénység kérdéskörének összegzésére létrehozott honlapot, a Hargita Útkezelő Vállalatnál létrehozott munkahelyeket, illetve az egy éve alakult cigánypasztorációt Alcsíkon" - zárta gondolatait a brüsszeli jelentéstevő., Csíkszereda polgármestere szerint a mélyszegénység kérdése átfogó munkát igényel. – Együttműködésre hívok minden résztvevőt, hiszen az elmúlt hónapokban stratégiára épülő, jó együttműködés volt tapasztalható. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező tizenöt évben Csíkszereda példája modellértékű lesz minden erdélyi település számára – emelte ki Csíkszereda polgármestere. "Szükséges az összefogás, hogy minél kevesebb mélyszegénységben élő család legyen, mert ez a város teljes közösségének érdeke, ugyanis nő a közbiztonság, erősebbé válik az egészségügyi rendszer és a szociális háló" - tette hozzá., az Európai Parlament képviselője, a FUEN – Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnöke beszédében három fontos szegmenst emelt ki az Európai Unió viszonylatában: romakérdés, gyermekszegénység, munkahelyi szegénység., a Hargita megyei mélyszegénység munkacsoport vezetője, projektmenedzser elmondta, hogy a tanács elkötelezett a mélyszegénységben élő közösségek társadalmi felzárkóztatása ügyében. Ebből a célból indult el a mélyszegénység munkacsoport is, amelynek egyik célja, hogy példaértékű együttműködéseket indítson el.A műhelymunkán részt vett, Sastamala városi tanácsának elnöke (Finnország),kutató a Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet részéről, és, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség szaktanfelügyelője is.