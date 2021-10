Ciolacu: a PSD nem fogja megszavazni a PNL-RMDSZ kisebbségi kormány beiktatását

Egy kisebbségi kormány beiktatása "nagyon nagy hiba lenne", a szociáldemokraták ezt nem támogathatják, jelentette ki Marcel Ciolacu PSD-elnök pénteken.



"Románia jelenleg a második világháború óta a legnagyobb válaszúthoz érkezett. Ha még most sem értjük meg, hogy mivel állunk szemben, és mit várnak tőlünk a románok, akkor hiába politizálunk. Nem tehetünk többet, mint amit a PSD eddig tett. Teljesen nyitottak voltunk a rövid időre szóló kormányprogram megvitatására, 10 intézkedést is javasoltunk, nyitottak voltunk egy ideiglenes szakértői kormány alakítására" - fejtette ki Ciolacu a Szociáldemokrata Párt székhelyén adott nyilatkozatában, utalva arra, hogy ezek után az előre hozott választások kiírása maradhat megoldásként.A PSD elnöke leszögezte, az általa vezetett alakulat nem támogathatja egy kisebbségi kormány beiktatását, bár a vezetőségi fórumokon még nem született végső döntés erről. Ő azt fogja azonban javasolni kollégáinak, hogy ne szavazzanak meg egy ilyen a kormányt."Nem tudom, mit határoztak a liberálisok, de nem is nagyon érdekel, azonban a PSD következetes marad, és továbbra is úgy gondolja, hogy egy kisebbségi kormány beiktatása nagyon nagy hiba lenne, és mi ezt nem támogathatjuk"- fejtette ki.Ciolacu véleménye szerint nem lehet egy kisebbségi kormánnyal kezelni az országot sújtó gazdasági, egészségügyi, szociális és politikai válságot, mert stabil, a parlamenti többség által támogatott kormányra van szükség.Arra a kérdésre, hogy szerinte megoldást jelentene-e a válságra, ha a PSD belépne a kormányba, Ciolacu így válaszolt: "Ez is egy megoldás lett volna. A kisebbségi kormány kivételével egyetlen lehetőséget sem zártam ki a megoldások közül".Ciolacu szerint egy másik megoldás az lenne, ha tavasszal előre hozott választásokat tartanának."Nem szégyen, és nem is katasztrófa, ha visszatérünk a néphez. (...) A jelenlegi körülmények között nagy az esélye annak, hogy előre hozott választások legyenek" - szögezte le a szociáldemokrata elnök.