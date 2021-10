481 újabb halálesetet regisztráltak, egyetlen szabad intenzív terápiás ágy van az egész országban

A legutóbbi tájékoztatás óta 12.474 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 66.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte pénteken a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 1.628.501-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 8110-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. napot követően lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor 1.382.322 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10.270.177 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 4.386.076 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 22.676 RT-PCR tesztet végeztek el (11.980-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 10.696-ot pedig kérésre), és 44.003 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Ez jóval kevesebb tesztet jelent, mint az azelőtti napokon; a tesztek 18,7%-a lett pozitív.Az új igazolt esetek mellett 1392 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.20.092 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel.

Jelenleg 1875 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 434 kiskorú van, és közülük 37-et ápolnak az intenzív osztályon

. Románia területén 159.629 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 19.353 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 58.037 személy van házi, 96 intézményes karanténban.

Az egész országban egyetlen szabad intenzív terápiás ágy áll jelenleg rendelkezésre Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban. Az egyetlen szabad ágy Bihar megyében van.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint csütörtökön 1742 intenzív terápiás ágy volt elkülönítve koronavírus betegek számára. Országosan rendelkezésre áll emellett 155 tartalék intenzív terápiás ágy a Covid-19-betegek számára, ebből a tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit.A GCS emlékeztet, hogy folyamatosan dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat.Az elmúlt 24 órában 7102 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban és további 607 a kizárólag a tájékoztatást szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.

Az elmúlt 24 órában 481 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezek közül egy haláleset korábban következett be.

A GCS szerint 237 férfiról és 244 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Botoşani, Brassó, Brăila, Buzău, Călăraşi, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szilágy, Szatmár, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Tulcea, Vaslui, Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül öt páciens a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, huszonketten 40 és 49 év közöttiek, negyvenegyen 50 és 59 év közöttiek voltak, 104 áldozat 60 és 69 év közötti, 168 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 141 páciens életkora meghaladta a 80 évet.A 481 halálos áldozat közül 441-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 418-nak volt valamilyen társbetegsége. A 40 beoltott áldozat 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és 27-en közülük más betegségekben is szenvedtek.Ezzel 46.911-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (1709), illetve Szeben (638), Prahova (638), Kolozs (617), Bihar (565), Ilfov (555), Galac (521), Maros (506), Iaşi (502) és Vâlcea (500) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A legkevesebb új fertőzést Gorj (95), Mehedinţi (101), Beszterce-Naszód (109) és Szatmár (113) megyében jegyezték.A fővárosban 15,25 ezrelékes a fertőzöttségi ráta, azaz csökkent az előző naphoz képest (15,67). A mutató továbbra is Ilfov megyében a legmagasabb, itt 16,64 az ezer lakosra jutó esetszám. Nagy a fertőzöttségi ráta Prahova (12,07), Fehér (10,69), Konstanca (10,38) megyében is. Az ország minden megyéje a piros zónába tartozik (a fertőzöttségi ráta meghaladja a 3 ezreléket).Az elmúlt 24 órában 3539 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 684.750 lej értékben a Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. A betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt három esetben indítottak bűnvádi eljárást. Az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését a 0800800165-ös zöldszámon jelenthetik a polgárok.