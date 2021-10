A Modernával beoltottak hétfőtől fél adag Moderna-vakcinát kaphatnak emlékeztető oltásként

Hétfőtől, november elsejétől egy fél adag Moderna-vakcinát kaphatnak emlékeztető oltásként azok, akiket eredetileg is ezzel az oltóanyaggal immunizáltak - közölte pénteken Valeriu Gheorghiţă, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője.



A katonaorvos tájékoztatása szerint azok, akiket teljeskörűen Modernával oltottak be, egy fél adag (50 mikrogramm, azaz 0,25 ml) Moderna-vakcinát kaphatnak emlékeztető oltásként.Akiket a Pfizer, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson vakcinájával immunizáltak teljeskörűen, utána pedig emlékeztető oltásnak a Modernát választják, azok teljes adagot kapnak az oltóanyagból.A tudományos kutatások eredményei alapján született ajánlásokból kiindulva november 8-ától hírvivő RNS-alapú (tehát Pfizer vagy Moderna) emlékeztető oltást javasolnak azoknak, akiket eredetileg Johnson&Johnson vakcinával oltottak be. Ha azonban az oltakozó személy ragaszkodik a Johnson&Johnson termékéhez, azt is megkaphatja emlékeztető oltásként - magyarázta a szakember.Az emlékeztető oltás feltétele ebben az esetben is az, hogy az immunizálás óta teljen el 6 hónap.Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy a növekvő oltakozási kedv következtében az utóbbi napokban több oltóközpontot újranyitottak.