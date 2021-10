Rettegnek az előrehozott választásoktól a PNL-sek, és Cîțu maradásának rémével próbálják zsarolni a PSD-t

A PNL Végrehajtó Bizottsága végül változtatások nélkül elfogadta a javasolt Ciucă-kormány miniszterjelöltjeinek listáját - jelentették be a PNL vezetői a maratoni megbeszélés után.



Ezek szerint a javasolt PNL-RMDSZ kisebbségi kormányban tárcát kapnának a következő személyek:

PNL-s miniszterjelöltek:



Dan Vîlceanu - pénzügyAlina Ghorghiu - igazságügyLucian Bode - belügyNelu Tătaru - egészségügyBogdan Aurescu - külügyMarcel Boloș - szállításRaluca Turcan - munkaügyCătălin Predoiu - védelemVirgil Popescu - energiaügySorin Cîmpeanu - oktatásügyBogdan Gheorghiu - kulturálisMircea Fechet - mezőgazdaságiRobert Sighiartău - digitalizációsFlorin Roman - gazdasági

RMDSZ-es miniszterjelöltek:



Kelemen Hunor - miniszterelnök-helyettesHegedüs Csilla - európai fejlesztésTánczos Barna - környezetvédelemCseke Attila - regionális fejlesztésNovák Eduárd - ifjúsági és sportUgyanakkor a hivatalos nyiltakozatokból egyelőre az tűnik ki, hogy sem a PSD, sem az USR nem fogja várhatóan támogatni a Nicolae Ciucă megbízott kormányfő által javasolt, PNL-RMDSZ kisebbségi kormányt., az RMDSZ vezetője pénteken a DigiFM-nek elismerte, jelenleg nem látja, honnan gyűjthetné össze a kisebbségi kormány a beiktatásához szükséges 234 szavazatot a parlamenti szavazáson. „Ha mindenki csak a sértett büszkeségre és pártérdekre gondol", akkor a kormány nem kapja meg a szükséges szavazatszámot, ha pedig a tárgyalások a háttérben még kedd-szerdáig folytatódnak, akkor még lehet beszélni esélyeről - mondta.

Az előrehozott választások lehetőségéről úgy vélte

: „El lehet jutni az előrehozott választásokig, de az előrehozott választások nem változtatnak semmin. Ugyanaz lesz a parlament szerkezete, 40% feletti PSD-vel, a mostaninál nagyobb AUR-jelenléttel, ami szerintem nem jó Romániának, az USR és a PNL rendkívül meggyengül, az RMDSZ pedig, remélem, ott lesz, ahol most is áll".Kelemen Hunor leszögezte, most is úgy gondolja, az első opció továbbra is az USR-rel való koalíció újjáépítése volt és maradt.Ciucă legkésőbb holnap, október 30-án elő kell álljon a miniszterek listájával és egy kormányprogrammal. Várhatóan kedden lesz a miniszterjelöltek meghallgatása, és a parlamentben szerdán bocsátanák szavazás elé. Jelenlegi állás szerint a PNL-RMDSZ szövetségnek 68 szavazata hiányzik ahhoz, hogy a kisebbségi kormány javaslata átmenjen. Liberális források azt mondták a HotNews.ro-nak , hogy

a PNL stratégiája az, hogy kikényszeríti a PSD parlamenti képviselőinek szavazatát a kisebbségi kormány elfogadása mellett. A PNL ugyanis zsarolhatja azzal a PSD-t, hogy ha nem szavazzák meg a Ciucă-kormányt, akkor akár tavaszig is Florin Cîțu marad az ideiglenes kormányfő, mert Johannis elnök nem fog előrehozott választásokat kiírni. Javasolhat ugyanakkor egy harmadik kormányfőt a PSD-ből – mondják az idézett források.

Egyébként a PNL-nek 125 mandátuma van a parlamentben, miutánt követve távozott 9 honatya. Az RMDSZ-nek 29, a nemzeti kisebbségeknek 18 embere van. Ugyanakkor a PNL vezetése tudja, hogy további képviselőik és szenátoraik távoznak a frakciókból, összesen 15-en. Így egy egyszerű számítás szerint a PNL-RMDSZ-kisebbségek együttesen 166 szavazatot tudnak felmutatni a kormány beiktatásához szükséges 234 szavazatból. A liberálisoknak tehát 68 szavazatra lenne szükségük ahhoz, hogy elfogadják kormányukat - számolta ki a Hotnews.A Cîțu-kormány bukása óta 25 nap telt el. Az alkotmány előírja, hogy Románia köztársasági elnöke feloszlathatja a parlamentet, ha a parlament az első kormányalakítási javaslattól számított 60 napon belül nem adott bizalmat a kormányalakításhoz, és ha addig legalább két kormányalakítási javaslatot szavazott le.Más szóval, alkotmányosan Klaus Johannis elnöknek és a PNL-nek továbbra is van politikai mozgástere, és még legalább 30 napig fenntarthatja az ideiglenes kormányt. Ha a kinevezett miniszterelnök, Nicoale Ciucă kisebbségi kormánya nem kapja meg a parlamenttől a megfelelő számú szavazatot, Johannis harmadik alkalommal is jelölhet miniszterelnök-jelöltet anélkül, hogy előrehozott választásokat kellene kihirdetnie, amíg az alkotmányban előírt 60 napon belül teszi ezt meg.A PSD számításba veszi azt a variánst is, hogy ha a Ciucă-kormány elbukik a parlamentben, ők jönnek elő egy kormányfő-jelöléssel, nyilatkozták források a G4Media.ro-nak. A PNL-vezetőség ugyanakkor mindenképpen el akarja kerülni az előrehozott választásokat. A Hotnews forrásai szerint a mai PNL-gyűlésenalelnök azt mondta, "isten őrizzen az előrehozott választásoktól",pedig úgy fogalmazott, "az előrehozott választások a PNL számára katasztrófát jelentenének".