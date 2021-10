Arafat szerint most tetőzik a negyedik hullám

Raed Arafat értékelése szerint a platójához ért a koronavírus-járvány negyedik hulláma Romániában, az esetszámok enyhén csökkenni kezdtek.



Pénteki sajtótájékoztatóján a belügyi államtitkár elmondta, az eddigi adatok alapján korai lenne még következtetéseket levonni a járványgörbe várható alakulásáról. Szerinte a napi fertőzésszámok még mindig magasak, és a következő időszakban is nyomás alatt fogják tartani az egészségügyi rendszert, a kórházak intenzív osztályát és a sürgősségeket.Arafat tájékoztatása szerint eddig 27 súlyos állapotban lévő romániai Covid-beteget szállítottak Magyarországra, kettőt Ausztriába, hetet Lengyelországba, és várhatóan további pácienseket is befogadnak majd külföldi kórházak. Többek között Szlovákia is három kórházi ágyat ajánlott fel romániai koronavírusos betegek kezelésére.Az államtitkár beszámolt arról is, hogy jelenleg Bukarestben tartózkodik egy németországi orvosküldöttség felmérni a súlyos állapotban lévő páciensek helyzetét, és a hétvégén eldől, hogy hányat szállítanak közülük majd Németországba. Emlékeztetett arra, hogy Románia Hollandiától, Olaszországtól, Szerbiától, Dániától, a Moldovai Köztársaságtól és Franciaországtól is kapott orvosi segítséget.