A beoltottak karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Romániába, függetlenül attól, hogy milyen vakcinát kaptak

Karanténkötelezettség nélkül léphet be Romániába minden, koronavírus ellen legalább tíz napja beoltott, oltási igazolvánnyal rendelkező utas attól függetlenül, hogy milyen oltóanyaggal immunizálták - közölte pénteken az RMDSZ.



A szabályozást a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ közbenjárására módosították, miután az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) vasárnaptól kezdődően sárga zónába sorolta Magyarországot a járványügyi kockázat szempontjából.Az új rendelkezés, amelyet pénteken írt aláügyvivő egészségügyi miniszter és a román Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetője, a határátlépések járványügyi feltételeit érintő szabályozást pontosítja."Amennyiben valakinek az illető ország egészségügyi hatósága által kibocsátott papíralapú vagy digitális oltási igazolványa van az illető ország nyelvén és angolul, függetlenül attól, hogy milyen veszélyességi besorolású országból érkezik, karanténkötelezettség nélkül léphet be Romániába" - idézte az RMDSZ hírlevele Cseke Attilát, az RMDSZ ügyvivő egészségügyi miniszterét.Ennek értelmében nemcsak az Európai Unió által elfogadott négy vakcinával, hanem például a Magyarországon használt Szputnyik- és Sinopharm-vakcinával oltott személyek is karanténmentesen léphetnek be Romániába - szögezte le az RMDSZ közleménye.Románia azokat az országokat sorolja a sárga zónába, amelyekben az utóbbi két hétben a lakosság több mint 1,5 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A sárga zónából érkező utasok közül eddig csak azok mentesültek a kéthetes karanténkötelezettség alól, akik okostelefonjukon vagy nyomtatott formában fel tudták mutatni az európai uniós zöld igazolvány QR-kódját, amely igazolja, hogy legalább tíz napja megkapták az EU-ban elfogadott valamelyik védőoltás második (vagy a Janssen-vakcina egyetlen) adagját, vagy legfeljebb fél éve kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből, vagy rendelkeznek friss negatív teszttel.Romániában október 25-től kezdődően belföldön is általánossá vált az - EU-ban engedélyezett vakcinák valamelyikével történt beoltást, vagy a betegségből legfeljebb fél éve történt kigyógyulást tanúsító - uniós zöld igazolvány használata: enélkül ügyfélként semmilyen zárt nyilvános térbe nem szabad belépni az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. (MTI)