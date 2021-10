Folytatódik a kormányalakítási kísérlet, de még Ciucă sem hiszi, hogy beiktatják a kabinetjét

A kijelölt miniszterelnök pénteken elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyokat alapul véve nincs esély a kormánya beiktatására, ám szerinte szerdáig még van idő a tárgyalásokra.



a Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottságának ülése után elmondta, a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetései során nem sikerült kialakítani a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséget. Közölte, ennek ellenére be fogja nyújtani a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot a parlamentbe, mert szerdáig még van idő újabb tárgyalásokra.Ciucă hangsúlyozta, az országnak mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége ahhoz, hogy kilábalhasson a válságból. Úgy vélekedett: a politikusok által kiváltott krízist a politikusoknak kell megoldaniuk. 'A kormány megszavazásával lehetőségük lesz közös nevezőre jutni' - jelentette ki.Egyébként szombaton nyújtja be a parlamentbe a Nemzeti Liberális Párt Nicolae Ciucă kormányának programját és miniszterjelöltjeinek listáját.

Az USR és a PSD is szeretne kormányra lépni, azonban a liberális párt vezetősége csakis egy PNL-RMDSZ kisebbségi kormány megalakítására adott felhatalmazást a kijelölt miniszterelnöknek.

Újságírói kérdésre Ciucă pénteken elmondta: a Szociáldemokrata Párt kormányra akart lépni, de a Nemzeti Liberális Párt őt csak arra hatalmazta fel, hogy kisebbségi kormányhoz keressen parlamenti támogatást.Kifejtette: a kormányalakítási tárgyalásain fel sem merült, hogy koalíciót kössön a PSD-vel, ehhez ugyanis a pártja előzetes politikai döntésére lett volna szükség.A PNL elnöke,a sajtótájékoztatón arról számolt be: háromszor is konzultált a párttal Nicolae Ciucă kormányalakítási mozgásteréről, és mindhárom alkalommal az a döntés született, hogy a kijelölt miniszterelnök a liberálisokból és az RMDSZ-ből álló kisebbségi kormányhoz keressen támogatást.Arra a kérdésre, hogy kizárja-e egy technokrata vagy PSD-s miniszterelnök-jelölt támogatását, ha a parlament nem szavazza meg a Ciucă-kabinet beiktatását, a pártelnök kijelentette: a kormányalakítás estleges kudarca utáni lépésekről a PNL vezető testületei döntenek.A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) több alkalommal is világossá tette: nem szavaznak meg egy kisebbségi kormányt, ugyanis az országnak egy stabil, parlamenti többséggel rendelkező vezetésre van szüksége. Ezt pedig úgy látnák biztosítottnak, ha újraalakulna a korábbi PNL-USR-RMDSZ jobbközép koalíció.Az RMDSZ is a hárompárti koalíciót látná a legjobb megoldásnak,azonban azt is elmondta: szívesen részt vennének egy PNL-RMDSZ kisebbségi kormányban is.