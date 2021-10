A bíróság előtt tiltakoztak a Colectiv érintettjei, 6 év telt el jogerős döntés nélkül

Fehér lapokkal és szeretteik arcképeivel tiltakoztak a Colectiv-ügy érintettjei a fellebbviteli bíróság előtt, miután hat éve már annak, hogy a 65 halálos áldozatot, de még senkit nem ítéltek el – írja a Libertatea.



A Colectiv-tragédia számos visszaélésre és korrupciós ügyre hívta fel a figyelmet az államigazgatás és az egészségügyi rendszer tekintetében. Már eleve a klubhelyiség papírjai nem voltak rendben (a tűzvédelmi engedélyt nem adhatták volna ki), de a kórházi fertőzésekhez is (ami az égési sérülések esetében halálos kimenetelű lehet) a tisztítóanyagok korrupciós ügye tapadt (HexiPharma). Az erről szóló oknyomozásról film is készült Colectiv néven Hat évvel a tragédia után, a tűz túlélői és az áldozatok hozzátartozói szombaton a bukaresti Fellebbviteli Bíróság késlekedései miatt tiltakoztak, hogy ezzel felhívják a figyelmet számonkérés elmaradására.A Colectiv klubban történt tűz következtében 65 fiatal hunyt el, az ők fotóit helyezték el szombat délután a fővárosi Fellebbviteli Bíróság lépcsőjén. A képek mellett az áldozatok rokonai ültek, akik fehér lapokkal borították magukat.A 2015.október 30-i tűz áldozatainak fényképei között a tüntetők néhány intézmény vezetőjének képeit is közzétették, példáulállamelnök ésakkori miniszterelnök képét. Ugyanakkor voltak képek-ról, a 4.szektor korábbi polgármesteréről is, az ő körzetében működött a klub. De, korábbi egészségügyi miniszter képe is ott volt. A tisztviselők fotói voltak egyedül színesek, míg az áldozatoké fekete-fehérek voltak.19.00 után az áldozatok rokonai az egykori Pionier gyárba vonultak, ahol a Colectiv Klub működött. ( libertatea