Frissítve: Vasárnapi jelentés: újabb 427 személy halt meg Covid-betegségben

7424 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel, közel 35.000 teszt elvégzése nyomán, ami azt jelenti, hogy az elvégzett tesztek pozitivitás aránya 21,2 százalékos volt az elmúlt 24 órában – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Frissítés: az részletes jelentés szerint 427 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak, ebből 386 oltatlan; 40 oltott pedig társbetegségben szenvedett

A 427 halálos áldozat közül 393-an más betegségben is szenvedtek;

386 oltatlan és 41 oltott volt.

A 41 oltott elhunyt beteg életkora 50-59 év közötti, illetve 80 év fölötti volt.

A 41 beoltott elhunyt beteg közül 40-nek volt társbetegsége.

Ezzel 47.751-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. (A regisztrált halálesetek közül 33 korábban következett be, csak most vezették be az adatbázisba.)

1874 koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályon, közülük 31 gyerek.

Kórházban 20 005 személyt kezelnek Covid-19-cel. Az intenzív terápiás gyerekeket is beleértve, összesen 421 kiskorú szorul kórházi kezelésre.

Románia területén

148.545 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 18.993 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 59.996 személy van házi, 100 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 5106 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban.

A rendőrség és a csendőrség összesen 805.990 lej értékben büntetett

a Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. Összesen 4 338 bírságot róttak ki.A betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt öt esetben indítottak bűnvádi eljárást.A Hotnews.ro szerint ebben a hónapban ez az első alkalom, hogy a COVID-19 esetek száma 8000 alá esik, a többi esetben naponta több mint 10 000 esetet jelentettek (kivéve néhány hétfői napot, amikor a tesztek alacsony száma miatt jelentettek kevesebb esetet). Ezen a héten a legalacsonyabb számú betegséget - 9187 - jelentették október 25-én, hétfőn. A COVID-esetek rekordja ezen a héten - 16 765-október 26-án, kedden volt, a hónap rekordja és a világjárvány kezdete óta eltelt rekord október 19. (18 863 esettel)