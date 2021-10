Német katonai orvosok érkeztek, hogy a súlyos esetek bizonyos részét Németországba szállítsák

Az országos sürgősségi bizottság elfogadta azt a határozatot, amely révén súlyos koronavírusos eseteket szállíthatnak Németországba.



"Felhatalmazzuk az Egészségügyi Minisztériumot és a Belügyminisztériumot a vészhelyzeti Minisztériumon keresztül, hogy aláírja a COVID-19 súlyos formáival rendelkező betegek Németországi Szövetségi Köztársaságba történő átszállításáról szóló megállapodást" - olvasható a CNSU döntésében.Német orvosok egy csoportja ezért már pénteken Romániába érkezett, hogy felmérjék, hány beteget tudnak átszállítani. Miután ezzel megvannak,vészhelyzeti osztály (DSU) vezetője jelenti majd be a pontos részleteket. Ő az ugyanis, aki együttműködik a német orvosokkal a minisztérium részéről.A román kormány hatóságai figyelembe vették azt a tényt is, hogy "Románia szintjén nem lehet kiegészíteni az intenzív osztályon lévő helyeket a COVID-19 súlyos formáival rendelkező betegek számára, és elengedhetetlen, hogy speciális orvosi ellátást biztosítsanak az intenzív osztályokon".A betegek átszállítását a védelmi minisztérium és/vagy a német légierő erre a célra felszerelt repülőgépeivel végzik.A Hotnews.ro forrása szerint az értékelő csoport a német fegyveres erők orvosi szolgálatának személyzetéből áll. A német légierő repülőgépe pedig már hétfőn elérhető lesz a betegek evakuálására."Európát a szolidaritás és a COVID-19 elleni közös küzdelem jellemzi. Németország és Románia továbbra is egységes ezekben a nehéz időkben. Ezért örömmel üdvözlöm az orvosi csapatot Németországból Romániába. Ezekben a sötét napokban az országaink közötti jó együttműködés valódi reménysugár. Minden élet számít. Ezért remélem, hogy a misszió és a betegek szállítása jól fog menni" - idézte az Agerpresnémet nagykövetet. ( hotnews