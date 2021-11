Cioloş: Johannis felfüggesztése nem megoldás, nem segít a krízishelyzeten

Dacian Cioloș, az USR elnöke hétfőn a Digi24-nek azt mondta, hogy Klaus Johannis elnök felfüggesztése jelenleg nem megoldás, szerinte inkább olyan kormányra van szükség, amely képes kivezetni az országot a válságból.



"Az elnök felfüggesztése most nem megoldás. Nem látjuk, hogy mi jót hoz a Románia által átélt válság megoldása szempontjából" - mondta Dacian Cioloș.Az USR vezetője rámutatott, hogy ebben a pillanatban Romániának olyan kormányra van szüksége, amelyik vezeti az országot és kivezeti a válságból. Romániának nincs szüksége egy újabb válságra, amely hozzáadódik a többi válsághoz, az egészségügyi válsághoz, az energiaválsághoz, a politikai és kormányzati válsághoz" - szögezte le.Kiemelte, hogy az USR követeli, hogy a PNL vállalja a felelősséget, mondja ki világosan, mit akar a politikai élettől, mi az álláspontjuk Klaus Johannis elnökkel közösen, mert "ők tehetnek arról, ami az elmúlt időszakban történt".Cioloș azt is mondta, hogy "a politika nem azért van, hogy egyesek egóját kielégítse"."Florin Cîțu, remélem, megértette, hogy miniszterelnökként megbukott a parlamentben, és a megoldás most az, hogy a koalíciót egy olyan kormány köré építsék újra, amely vállalja a feladatot, hogy kivezeti az országot a válságból és reformokat hajt végre" - mondta Dacian Cioloș.Az USR elnöke azt is elmondta, hogy az elmúlt napokban "a koalíció újjáépítéséről folytatott tárgyalások során a nyitottság teljes hiányát tapasztalta"."Ciucă urat kinevezték miniszterelnöknek, azt vártuk tőle, hogy valóban keressen megoldást a parlamenti többségre. Én a politikában szerzett tapasztalatommal nagyon nehezen értem, hogy mi volt a logikája ennek a miniszterelnöknek, aki azt mondja, hogy többséget akar, de nem akarja azt közösen kialakítani azokkal a pártokkal, melyektől támogatást és szavazatokat kér a parlamentben" - mondta Dacian Cioloș.