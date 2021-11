Sportlegendákkal buzdít oltásra a sportminisztérium

Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter, paralimpiai bajnok elindította a Verseny az életért című kampányt, amelynek célja, hogy romániai sportlegendák segítségével oltásra buzdítsák a lakosságot.



A sportminisztérium hétfőn délután tartott sajtótájékoztatót, ahol jelen voltolimpiai bajnok,, a Román Evezős Szövetség elnöke,, aTeniszakadémia alapítója éssportigazgató.„Ma Romániában minden harmadik percben meghal egy ember koronavírusban. Az utóbbi hetekben minden negatív rekordot megdöntött az ország, az elhalálozások oka, hogy a lakosság csupán 30 százaléka értette meg, hogy egyedül az oltás tudja megvédeni a járványtól. Ezek az adatok aggasztóak, és bár már csak magunkkal versenyzünk, folyamatosan megdöntjük saját rekordjainkat. Mi azonban most egy másik versenyre neveztünk be! Egy, az életért folytatott versenybe! Közel vagyunk a katasztrófához, nem maradhatunk közömbösek. Senki sincs biztonságban, a veszély túl nagy, ezért sürgős lépésekre van szükségünk. Bármelyik pillanatban megbetegedhetnek szeretteink, és a vírus örökre elveheti őket tőlünk. Úgy gondolom, nincs nagyobb kockázat a halálnál. Nincs kézzelfoghatóbb megoldás, mint a vakcina! Az oltás választóvíz élet és halál között. Ezt el kell fogadnunk és minél több emberrel meg kell értetnünk!” – áll Novák Eduárd közleményében.„Megtiszteltetés számomra, hogy ebben az életért folytatott versenybe Románia legértékesebb sportolóival együtt neveztünk be, akik a bátorság és a felelősség igazi példaképei. Ez az egyik legfontosabb verseny, amelyben valaha is részt vettünk, és azzal a szándékkal tesszük, hogy bátorságot és bizalmat adjunk embertársainknak, hogy minél több életet megmentsünk, és hogy visszaszerezzük szabadságunkat, amelytől ez az aljas vírus megfosztott” – folytatódik a közlemény.A minisztérium hangsúlyozta, hogy a kampány népszerűsítése teljes mértékben pro bono alapon történik mind a sportolók, mind a kampányhoz csatlakozó médiapartnerek esetében.A kampányhoz eddig olyan sportolók csatlakoztak, mint, de kisfilm készül majdés még számos sportlegendával.