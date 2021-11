Csoma Botond szerint gond lehet a PNL-USR-RMDSZ koalíció visszaállításával, ha Orban és követői ellenszegülnek

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét a Digi24 kérdezte a párt álláspontjáról a kormányalakítással kapcsolatban.



Amint arról beszámoltunk, a sikeres bizalmatlansági indítványt követően eddig két kormányalakítási kísérlet esett kútba. Avezette USR-kormányt nem szavazta meg a parlament, mígkabinetje (PNL-RMDSZ) el sem jut addig, hogy szavazzanak róla, Ciucă ugyanis visszaadja a megbízását Újabb kísérlet következik tehát,ismét felkér valakit (minden bizonnyal a PNL-ből, valószínűleg ismét Ciucă tábornokot) a kormányalakításra, akinek viszont értesüléseink szerint a PNL nagyobb mozgásteret biztosít: tárgyalhat az USR-vel és/vagy a PSD-vel is a kormányra lépésről.Csoma Botond kifejtette: továbbra is a jobbközép koalíció (PNL-USR-RMDSZ) visszaépítését szeretné az RMDSZ, azonban a PNL-frakció olvadozása bekavarhat. Mint ismeretes,volt pártelnök kilépett a PNL-frakcióból miután (Klaus Johannis hathatós támogatásával) leváltották a liberális alakulat éléről. És eddig a párt 14 képviselője követte a példáját."Mi eddig is azt mondtuk, hogy az első opciónk az USR-vel való koalíció újjáépítése, viszont az, hogy 14 képviselő kilépett a PNL-ből némileg bonyolítja a helyzetet. Ha őket kizárják a pártból, és nem szavazzák meg a kormányt, nagyon nehéz lesz többséget kialakítani a PNL-vel és az USR-vel. Nem tudom, hogy a kisebbségi képviselők szavazatai elegek lennének-e abban az esetben, ha az Orbán-frakció nem szavazza meg a kormányt" - mondta Csoma Botond a Digi24-nek. (ziare.com, hírszerk.)