Johannis: Románia elkötelezett a megújuló forrásokból származó villamos energia arányának növelése mellett

Az uniós tagállamok közül Romániában az egyik legalacsonyabb az egy főre eső üvegházhatásúgáz-kibocsátás - jelentette ki Klaus Johannis államfő kedden a skóciai Glasgowban, hozzátéve, hogy az ország elkötelezett a megújuló forrásokból származó villamos energia arányának növelése mellett.



Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 26. ülésén a román elnök rámutatott, a klímaváltozás tagadhatatlanul nagy kihívások elé állítja a világot, a jelenség leküzdéséhez ambíciózus tervekre van szükség. Mint kiemelte, Romániában az egyik legalacsonyabb az egy főre eső üvegházhatásúgáz-kibocsátás, ugyanakkor 1990 és 2019 között az ország a világátlag kétszeresénél nagyobb arányban, 77 százalékkal csökkentette a GDP-egységre jutó szén-dioxid-kibocsátását."Elkötelezettek vagyunk arra, hogy még többet tegyünk! Kihívás lesz majd a kibocsátás további csökkentése, különösen a nettó nulla kibocsátáshoz közeledve. Szeretném, hogy együtt dolgozhassunk az új zöld technológiák kifejlesztésén és alkalmazásán" - fogalmazott az államfő.Johannis kiemelte, Románia teljes mértékben támogatja az Európai Uniónak az éghajlatváltozás terén tett erőfeszítéseit, és elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon az uniós kibocsátások 55 százalékkal való csökkentéséhez 2030-ig.Az államfő beszélt arról is, hogy a román energiamix jelentős hányada megújuló energiaforrás, az országban termelt villamos energia 40 százaléka megújuló forrásokból származik. "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a jövőben növeljük ezt az arányt" - nyomatékosította, hozzátéve, az országos helyreállítási tervben is vannak ehhez kapcsolódó beruházások.Johannis ugyanakkor emlékeztetett, hogy 2023-tól Románia fogadja be a Meteorológiai Világszervezet egyik innovatív központját, amely segíteni fogja a mezőgazdaság hatékonyabb alkalmazkodását az éghajlati kihívásokhoz."A klímaváltozások hatásai nem ismernek országhatárokat. Fogjunk össze a környezetvédelem érdekében, hogy a jövő generációinak zöldebb és biztonságosabb bolygót hagyjunk! Nincs vesztegetni való időnk! Most kell cselekednünk!" - fogalmazott a román államfő.