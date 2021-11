Románia lakosságának már a 36,5 százaléka be van oltva

A több mint 19,3 milliós romániai lakosság körében az átoltottsági arány jelenleg 36,5 százalék - tájékoztatott kedden a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság elnöke.



'November elsejéig több mint 7.053.000 személyt oltottak be legalább egy dózissal, ebből több mint 6,3 millióan teljeskörűen be vannak oltva. Románia 19,3 milliós összlakossága körében tehát 36,5 százalékos az átoltottság aránya. Ha azonban az oltásra jogosult, 12 éven felüli lakossághoz arányítjuk, akkor 42 százalékról beszélhetünk, ha pedig a 18 év fölötti felnőtt lakosságot nézzük, akkor 45 százalékot kapunk' - jelentette ki a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatónHozzátette, Bukarestben az oltásra jogosult lakosság több mint 62%-a van beoltva, és a sorban Kolozs megye következik, ahol az átoltottság 55 százalékos. A harmadik helyet elfoglaló Konstanca megyében pedig 50 százalékos.További 13 megyében 40 és 50 százalék közötti az átoltottság, 21 megyében 30 és 40 százalék közötti, 5 megyében pedig 25 és 30 százalék közötti, számolt még be az oltáskampány koordinátora.