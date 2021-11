Cseke Attila: Meredeken lecsökkent az oltakozók száma, miután a szenátus elutasította a zöld igazolványról szóló törvényjavaslatot

Cseke Attila ideiglenes egészségügyi miniszter elmondta, hogy közvetlenül a kötelező zöld igazolvány bevezetésének bejelentése után megnőtt az oltakozási kedv, de miután a szenátus elutasította a zöld igazolvány bevezetéséről szóló törvénytervezetet, meredeken lecsökkent azoknak a száma, akik jelentkeztek a Covid-19 elleni oltásra - számol be a News.ro a Digi24 nyomán.



"Ha megnézzük az események és a napok sorrendjét, a következőket látjuk: volt egy véletlen egybeesés, amely csütörtöktől és péntektől kezdődött. A kormány úgy döntött, hogy bizonyos szegmensekben bevezeti a zöld igazolványt. Az intézkedés végrehajtásának kezdetét követő hétfőn, azaz a múlt héten kezdődött a jogszabálytervezet vitája. Ez a két dolog átfedte egymást. Nem szándékosan fedték át egymást, csak így alakult" - mondta Cseke Attila kedd este a Digi24-nek.



Az ideiglenes egészségügyi miniszter elmondta, hogy a beoltottak száma néhány nap alatt 110 ezerről 46 ezerre csökkent.

"Pénteken, amikor a kormány meghozta az intézkedést, az oltási arány elkezdett növekedni, és kedden és szerdán elértük a 110 000 oltást az első adaggal. Néhány napig folyamatos volt a növekedés. A szerda esti szavazás után (a szenátus elutasította a zöld tanúsítványról szóló törvényjavaslatot - a szerk. megj.) meredek csökkenés következett be. Csütörtökön 90 ezer volt, ma 46 ezer. Ez matematika, ezek a tények (...)" - mondta Cseke Attila.Cseke hangsúlyozta, hogy a zöld tanúsítvány nem "román találmány", és hogy az Európai Unióban használják."Ezt a zöld igazolványt az európai közösség találta ki, mert ez nem román találmány, nem romániai találmány, nem mi találtuk ki. Ez egy európai rendelet eredménye, amely a személyek szabad mozgásának biztosítására törekedett. Ez a tanúsítvány fő célja, más célja nincs. Ha Európában, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Portugáliában és Dániában létezik ez a zöld igazolvány, és nincs vele probléma, ha egy miniszter vagy egy elnök nem léphet be az európai intézményekbe e bizonyítvány nélkül, mert hiába miniszter, a vírus terjed, akkor nekünk is ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Nekünk is be kell kapcsolódnunk ebbe az európai mechanizmusba. A kérdés az, hogy akik ellenzik ezt a bizonyítványt, azok akarnak-e még utazni" - mondta Cseke Attila.A miniszter hozzátette, hogy a zöld tanúsítványról szóló törvénytervezet kezdeményezői sürgős eljárást kértek, így a képviselőháznak is minél hamarabb meg kell kezdenie a vitát.Amint arról beszámoltunk, kedden (tegnap) a képviselőház házbizottságában a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői elutasították az USR arra vonatkozó javaslatát , hogy a sürgősségi eljárásban tárgyalják a zöld igazolványról szóló törvénytervezetet. (news.ro, digi24.ro)Fotó: Cseke Attila/Facebook