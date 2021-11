Oltási igazolás hamisításának gyanújával tartottak házkutatásokat. Egy orvosnál is jártak

Három megyében folyt a razzia, hat embert, köztük egy orvost hallgatnak ki.



A Temesvári Gazdasági Bűnözés Elleni Nyomozószolgálat munkatársai szerda reggel házkutatást tartottak hat Mehedinți, Gorj és Temes megyei lakcímen. A gyanú szerint itt olyan személyek tartózkodtak, akik egy oltási igazolást hamisító hálózat tagjai.A nyomozás néhány hónappal ezelőtt kezdődött, amikor súlyos állapotban került kórházba egy olyan páciens, aki oltási igazolást mutatott fel anélkül, hogy megkapta volna a vakcinát.A kihallgatásra bevittek között volt egy Mehedinți megyei orvos is. Aki a gyanú szerint a kérelmezőket úgy jegyezte be az oltási nyilvántartásba, hogy nem kapták meg a vakcinát. Az oltóanyagadagokat a mosdókagylóba öntötték ahelyett, hogy beadták volna az embereknek.A nyomozók forrásai szerint az orvos több tucat embert oltott be "papíron" országszerte.A rendőrség házkutatást tartott az orvos rendelőjében és Mehedinți megyei otthonában is.A nyomozók házkutatást tartottak egy férfi lakásán a Temesvár melletti Kisgyarmatpusztán (Giarmata Vii) is, akit azzal gyanúsítanak, hogy segített ügyfeleket találni a "fizetős" oltási igazolványokra.A meghallgatásokra a Temesvári Bíróság Mellett Működő Ügyészségen kerül sor. A nyomozás hamisítás, okirat-hamisítás és betegség elleni küzdelem meghiúsítása bűncselekményének gyanújával folyik.