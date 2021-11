Cîțu jó esélyt lát a koalíció újjáépítésére az USR-vel. „Olyan volt a megbeszélés, mint egy csoportterápia”

Florin Cîțu PNL-elnök a Dacian Cioloșsal folytatott megbeszélések végén azt mondta, hogy az USR-vel tartott tárgyalás "nagyon jó" volt, és "hasonlított egy csoportterápiához".



Kifejtette, hogy egy PNL-s miniszterelnök által vezetett jövőbeli kormány programjáról, közös elvekről és az új koalíciós megállapodásról tárgyaltak."Jó esély van a koalíció újjáépítésére, optimistán jöttem ki a tárgyalásokról. Megvitattuk az elveket, a miniszterelnöknek a PNL-ből kell lennie. Nem beszéltünk nevekről" - mondta.Elmondása szerint a miniszterelnök-jelölt személyéről nem esett szó a tárgyaláson, csak az hangzott el, hogy a kormány élén a PNL által javasolt politikus fogja állni. Ha végül a koalíció helyreállítása mellett döntenek, a következő tárgyaláson az RMDSZ is részt vesz majd - tette hozzá.Cîţu megerősítette, hogy szerda este a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőivel is tárgyalni fog, illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának vezetőjével,nal is szándékában áll egyeztetni, bár számításaik szerint a nemzeti kisebbségek támogatása nélkül is meglenne a kormányiktatáshoz szükséges többség.hotnews.ro, hírszerk.)