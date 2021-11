Rafila: hiányos volt Romániában a tájékoztatás az uniós digitális Covid-igazolványról

Alexandru Rafila szociáldemokrata képviselő szerint hiányos volt Romániában a tájékoztatás az uniós digitális Covid-igazolványról, a hatóságok nem magyarázták el az embereknek, hogy mire szolgál ez a dokumentum.



A politikus szerdán a parlament egészségügyi szakbizottságainak képviselőivel és az Egészségügyi Világszervezet küldöttségével tárgyalt. A találkozó utáni sajtótájékoztatóján elmondta, a Covid-igazolványról szóló kormányzati kommunikációból nem derült ki egyértelműen, hogy ezt a dokumentumot nem csak a koronavírus ellen beoltottak válthatják ki, hanem azok is, akiknek a koronavírustesztjük negatív.Rafila hangsúlyozta, a szűrés nem helyettesítheti az oltást, de szerint a tesztelést hozzáférhetőbbé kellene tennie a lakosság számára. Megjegyezte, Romániában kevés koronavírustesztet végeznek, a hasonló fertőzésszámokat regisztráló országokban „ötször, tízszer nagyobb” a szűrések száma.Rafila szerint a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló vitát már öt hónappal ezelőtt meg kellett volna tartani Romániában. Most a Covid-betegek magas száma miatt ehhez a kérdéshez „ellenségesen viszonyulnak” az egészségügyi dolgozók – magyarázta.Elmondta azt is, hogy a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvényről nem volt politikai konszenzus, a kormány nem egyeztetett a parlamenti pártokkal a tervezetről.