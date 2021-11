Pert nyert a politikai okokból menesztett vízügyi hatóság igazgatója

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla szerdán úgy döntött, hogy visszahelyezik Ovidiu Ianculescut a maros megyei vízügyi hatóságok élére, mivel menesztése politikai okokból és kényszer hatására történt - számolt be a Digi24. Az eset tavaly került nyilvánosság elé, miután a mérnök nyíltan beszélt a történetéről a Recorder tényfeltáró portálnak.



A jogi döntés végleges, és arra is kötelezi a helyi vízügyi hatóságokat, hogy Ovidiu Ianculescunak fizessenek közel 10 ezer lejt: 5000 lejt az okozott erkölcsi kár megtérítéséért, illetve 4500 lejt a bírósági költségek fedezésére.Ovidiu Ianculescu a üdvözölte az Ítélőtábla döntését, a közösségi médián tett bejegyzése szerint az ítélet megerősíti, hogy menesztése hatósági visszaélés volt.„Még egyszer elmondom: számomra nem a tisztség volt a fontos, hanem a visszaélés a megerősítése (...). Nem vagyok szent, és biztosan lesznek tévedéseim a tevékenységem során, de az is biztos, hogy igyekszem a legjobban végezni a dolgokat!” – fogalmazott a közösségi média oldalán.A 2020 novemberében nyilvánosság elé került Recorder-videóban Ovidiu Ianculescut, mint fiatal mérnököt ismerjük meg, aki mindössze 36 éves korában lett a marosvásárhelyi vízgazdálkodási hivatal igazgatója. Az intézmény több, mint 400 alkalmazottal rendelkezik, és hat megyében kezeli a víz-infrastruktúrát. Ianculescu nem volt tagja egyetlen politikai pártnak sem, kizárólag szakmai tudására alapozhatta karrierjét. A videóban tett beszámoló szerint Ianculescut lemondásra szólították fel, mert posztját egy PNL-tagnak ígérték. A videó közzétételére az államfő, Klaus Johannis is reagált