SZNT: hivatalosan is sikeres a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése

Immár hivatalosan is elismertté vált a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének a sikeressége - jelentette be csütörtökön Izsák Balázs, a polgári kezdeményezés bizottságának a képviselője, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke.



Izsák Balázs azután tette a bejelentést, hogy szerdán a magyarországi Nemzeti Választási Bizottság több mint 774 ezer - magyar állampolgároktól gyűjtött - támogató aláírás érvényességét ismerte el.Az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: ezzel a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének mindkét érvényességi feltétele teljesült. Az Európai Unió tagállamainak az illetékes hatóságai több mint egymillió aláírás hitelességét ismerték el, és hét tagállamban: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Írországban, Belgiumban, Spanyolországban, és Litvániában hitelesítettek a küszöbértéket meghaladó számú aláírást.Izsák Balázs hozzátette: az EU több mint 1,4 millió polgára támogatta a kezdeményezésüket, és az összegyűjtött aláírások 11 országban haladták meg a küszöbértéket. Az érvényesség elengedhetetlen feltétele volt azonban, hogy az országok illetékes hatóságai is elismerjék az aláírások hitelességét. A hatósági vizsgálatok nyomán három országban: Lettországban, Svédországban és Szlovéniában a küszöb alá süllyedt az érvényesnek elismert aláírások száma. Izsák Balázs hozzátette, négy országból várják még a hatósági visszajelzést. Ezek között van Horvátország is, ahol a küszöbértéknél 70 százalékkal több aláírást gyűjtöttek. Azt remélik tehát, hogy Horvátország lesz a nyolcadik olyan ország, amely hivatalosan is elismeri a küszöb meghaladását.Az SZNT elnöke csütörtöki közleményében megemlítette: Magyarországon a választópolgárok tíz százaléka írta alá a kezdeményezésüket, ami azt jelenti, hogy a nemzeti régiók ügye mögött tudhatják az egész magyar társadalmat.A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. (MTI)