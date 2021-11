A tanárok beoltottsági arányához is kötik a tanulók fizikai jelenlétét az iskolákban

Az iskolai dolgozók beoltottsági aránya is beleszámít majd annak megállapításába, hogy a tanulók fizikai jelenlétével folytatódik-e majd az oktatás az iskolákban a mostani kényszervakáció lejártával - jelentette be csütörtök este Klaus Johannis.



Az államfő elmondása szerint hétfőtől folytatódik az oktatás, és a járványügyi viszonyok mellett attól is függ, hogy fizikai jelenléttel vagy online folytatódik, hogy milyen arányban van beoltva egy adott iskola személyzete.Johannis ugyan nem közölt arányokat, deoktatási miniszter csütörtök esete arról tájékoztatta a sajtót, hogy az eddigi megbeszélések alapján 60 százalékos küszön körvonalazódik. Ha egy oktatási intézmény dolgozóinak a 60 százaléka be van oltva, akkor fizikai jelenléttel folytatódhat az oktatás, ha nem érik el ezt az arányt, akkor pedig online. Az oktatási minisztérium pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra a végső döntést.Cîmpeanu a Hotnews-nek ugyanakkor azt állította, hogy a múlt pénteki, október 29-i adatok szerint Romániában az iskolák és óvodák 54 százalékában haladta meg az említett 60 százalékos küszöböt a beoltott alkalmazottak aránya. A miniszter tájékoztatása szerint a korábbi szabályok is érvényben maradnak, így például, ha egy iskolában az osztályok felében online folyik az oktatás, akkor ez egész iskola online oktatásra tér majd át. Előfordulhat, bár egy iskolában az átoltottsági arány magasabb, mint 60 százalék, de alapos indok merül fel azzal kapcsolatban, hogy nem tudják biztosítani a diákok és tanárok egészségének védelmét, akkor online folytatódhat a képzés.Johannis csütörtök esti nyilatkozatában arról is beszélt, hogy a pártokat csak azután hívja kormányalakítási konzultációra, hogy az egymással való egyeztetés nyomán kialakul egy parlamenti többség - jelentette ki Klaus Johannis. Johannis szerint a korábbi két kormányalakítási kísérlet bebizonyította, hogy kisebbségi kormány köré nem lehet parlamenti többséget gyűjteni, ezért ilyen megoldási javaslatot többé nem fogad el. Az elnök üdvözölte, hogy koalíciós tárgyalások kezdődtek a pártok között és közölte, megvárja, amíg közös javaslattal állnak elő.A két éve kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) küldöttsége mind a korábbi koalíciós kormányból kilépett Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), mind az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) egyeztetett, de még nem döntött arról, melyikükkel próbál koalícióra lépni. ( edupedu hotnews /mti)fotó: mohamed hassan/PxHere