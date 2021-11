Több száz haszid zsidó érkezett Máramarosszigetre, hogy felavassák Kelet-Európa egyik legnagyobb zsinagógáját

Pénteken avatják fel Máramarosszigeten Európa legújabb és Kelet-Európa egyik legnagyobb zsinagógáját. Az eseményen New York, Párizs, London és Frankfurt rabbijai vesznek részt - tájékoztat a Digi24.



Több száz haszid zsidó repült csütörtökön New Yorkból az avatóra egy Boeing 787 Dreamliner repülőgéppel. Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen hatalmas gép leszállt a szatmárnémeti repülőtéren.Már a gépmadár fogadása is történelmi pillanat volt, legalábbis a szatmárnémeti reptér személyzete számára."Kockázati tanulmányt készítettünk, tettünk bizonyos erőfeszítéseket. Felszereltük magunkat egy másik tűzoltóautóval a katasztrófavédelemtől. Kolozsvárról hoztunk egy létrát, lett volna saját létránk is, de hogy ne kockáztassunk, inkább egy ilyen repülőgéphez sokkal inkább kalibrált létrát hoztunk" - mondta, a szatmári repülőtér igazgatója.A New York-i zsidók főrabbija, Aa Digi24-nek elmondta: azért döntött úgy, hogy itt építi a zsinagógát, mert nagyapja Máramarosszigeten született.Csütörtök este további bécsi és londoni járatokat is vártak a szatmári repülőtérre. A zsinagóga megnyitójára legalább 500 haszid zsidó érkezik a világ minden tájáról."Az új zsinagóga lényegében egy egész komplexum, melynek építése 2017-ben kezdődött, és amely magában foglalja az új zsinagógát, egy éttermet, egy zsidó iskolát és egy szállodát. A közeljövőben Sziget a közösség zarándokhelyévé válik" - hangsúlyozza, Máramarossziget polgármestere.A zsinagóga kizárólag a New York-i haszid közösség pénzéből épült. Nem tudni, pontosan mennyit költöttek az egész komplexumra. Csak a Tóra, a zsidó szent könyv, amelyet pénteken helyeznek el a zsinagógában, becslések szerint 360 000 euró értékű.Az egykori máramarosszigeti zsidó közösség 30 000 főt számlált. A néhai Nobel-békedíjas Elie Wiesel is itt született. (digi24.ro, hírszerk.)