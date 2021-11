Cîmpeanu: Azokban az iskolákban lesz hétfőtől jelenléti oktatás, ahol a személyzet átoltottsága meghaladja a 60%-ot

Azokban az óvodákban és iskolákban folytatódhat jelenléttel hétfőtől az oktatás, amelyek alkalmazotti közösségének átoltottsága meghaladja a 60 százalékot - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Sorin Cîmpeanu.



Az ügyvivő tanügyminiszter elmondta, a személyzeti vagy infrastrukturális gondokkal küszködő tanintézetek továbbra is kérhetik, hogy az oktatás az átoltottsági aránytól függetlenül online formában történjen.Cîmpeanu közlése szerint hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete, így a tanintézetek igazgatótanácsa még a pénteki nap folyamán eldöntheti, hogy milyen formában zajlik hétfőtől a tanítás. A rendelet a magán tanintézetekre is kiterjed.A miniszter tájékoztatása szerint jelenleg az óvodák és iskolák 54 százalékában haladja meg a személyzet átoltottsága a 60 százalékot. Ez azt jelenti, hogy a 2.930.000 romániai óvodás és iskolás közül mintegy 1.800.000 gyerek számára jelenléttel folytatódhat az oktatás.Cîmpeanu elmondta, ha egy diák igazoltan megfertőzödik koronavírussal, felfüggesztik a jelenléti oktatást az egész osztály számára. Ha egy iskola osztályainak több mint felében felfüggesztették a jelenléti oktatást, a teljes tanintézet online oktatásra tér át.A tárcavezető tájékoztatása szerint jelenleg a romániai oktatási intézmények teljes személyzetének több mint 70 százaléka be van oltva koronavírus ellen. A bukaresti iskolák 69 százalékában haladja meg a személyzet átoltottsága a 60 százalékot. Az átoltottsági adatokat a tanintézetek igazgatótanácsa a pénteki nap folyamán frissíteni fogja.