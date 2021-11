Frissült a járványügyi szempontból kockázatos országok listája, Magyarország piros zónába került

Frissítette csütörtök esti online ülésén az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) a járványügyi szempontból kockázatos országok listáját.



A CNSU határozata szerint piros zónába került Magyarország, a Cseh Köztársaság, Dánia, Izland, Luxemburg, a Maldív-szigetek és a Kajmán-szigetek.Pirosból sárga zónába került az Amerikai Egyesült Államok és Saint Kitts és Nevis az esetszámok csökkenésének köszönhetően.Az incidencia növekedése következtében zöldből sárga zónába került Lengyelország, Norvégia, San Marino és Andorra.Zöld zónába került Izrael, Kuba, Costa Rica, Guyana, a Bahama-szigetek, Grenada, Sint Maarten, Antigua és Barbuda, valamint az Amerikai Virgin-szigetek.Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa szerint ennek ellenére Magyarország irányába továbbra is karanténkötelezettség nélkül lehet utazni. Kizárólag személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatni, nem kell sem oltási igazolás, sem teszt.Ahhoz pedig, hogy Romániába érkezve ne kerüljünk karanténba, személyi igazolványt és olyan teljes immunizálásról szóló oltási igazolást kell felmutatni, amely rendelkezik Európai Uniós QR kóddal.Minden Magyarországon és Romániában használt Covid-19 oltóanyagot elfogadnak a román határőrök, beleértve a Szputnyik és a Sinopharm vakcinákat is. Az igazolás szólhat arról is, hogy valaki több mint 14 napja átesett a betegségen, de azóta nem telt el több mint 180 nap. Fontos, hogy mindkét esetben az igazolásnak Európai Uniós QR kóddal kell rendelkeznie.